Погода на завтра, 24 червня, у Луцьку

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.Народний прогноз погоди: 24 червня відзначається день пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.