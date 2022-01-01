Погода на завтра, 24 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 24 червня, у Луцьку
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.

Народний прогноз погоди: 24 червня відзначається день пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.

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Теги: погода, Луцьк
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