Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС

Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС
Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Це – наймасштабніший крок на шляху євроінтеграції країни. Далі Україна виконуватиме умови для повноцінного вступу до союзу.

Рішення надати Україні статусу кандидата в члени ЄС ухвалили лідери всіх 27 країн блоку на саміті 23 червня, повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у себе у Twitter. Аналогічне рішення ухвалено і щодо Молдови.

Після набуття статусу кандидата у члени ЄС Україна отримає план набуття союзу. У дорожній карті будуть прописані конкретні рекомендації. Але їх виконання та оцінка може зайняти не менше 3-5 років, а іноді процедура затягується і на 10-15 років.

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Теги: Україна в ЄС
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