Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС





Рішення надати Україні статусу кандидата в члени ЄС ухвалили лідери всіх 27 країн блоку на саміті 23 червня, Шарль Мішель у себе у Twitter. Аналогічне рішення ухвалено і щодо Молдови.



Після набуття статусу кандидата у члени ЄС Україна отримає план набуття союзу. У дорожній карті будуть прописані конкретні рекомендації. Але їх виконання та оцінка може зайняти не менше 3-5 років, а іноді процедура затягується і на 10-15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Це – наймасштабніший крок на шляху євроінтеграції країни. Далі Україна виконуватиме умови для повноцінного вступу до союзу.Рішення надати Україні статусу кандидата в члени ЄС ухвалили лідери всіх 27 країн блоку на саміті 23 червня, повідомив голова Європейської радиу себе у Twitter. Аналогічне рішення ухвалено і щодо Молдови.Після набуття статусу кандидата у члени ЄС Україна отримає план набуття союзу. У дорожній карті будуть прописані конкретні рекомендації. Але їх виконання та оцінка може зайняти не менше 3-5 років, а іноді процедура затягується і на 10-15 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію