Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Президент України Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Він наголосив, що 23 червня - це унікальний та історичний момент для України.

Про це президент написав у соціальних мережах.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держави Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - зазначив він.

Також Зеленський записав відеозвернення з цієї нагоди. Він наголосив, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

"А потім переможемо ворога та будемо відпочивати. Хоча спочатку відбудуємо Україну, а потім будемо відпочивати. Хоча може навіть відбудуємо, вступимо до ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не відпочиватимемо. Хоча ні. Діти образяться", - сказав Володимир Зеленський.


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Теги: Зеленський, ЄС, Євросоюз
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