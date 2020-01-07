Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Президент Українивідреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Він наголосив, що 23 червня - це унікальний та історичний момент для України.Про це президент написав у соціальних мережах."Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держави Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - зазначив він.Також Зеленський записав відеозвернення з цієї нагоди. Він наголосив, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років."А потім переможемо ворога та будемо відпочивати. Хоча спочатку відбудуємо Україну, а потім будемо відпочивати. Хоча може навіть відбудуємо, вступимо до ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не відпочиватимемо. Хоча ні. Діти образяться", - сказав Володимир Зеленський.