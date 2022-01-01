Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня

Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня
Сто двадцята доба повномасштабної війни минає, а ми продовжуємо тримати інформаційний фронт. Щодня оперативно повідомляємо про найактуальніше і не оминаємо історії, що надихають. Нас не зламати, бо ми єдині і настільки потужні, що лише за добу назбирали кошти на два «Байрактари». І чи не найголовніша новина сьогодні – Україна таки отримала статус кандидата у ЄС! Віримо в ЗСУ і наближаємо перемогу разом!

Аби підтримувати бойовий дух, щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку позитиву. У постійній рубриці згадуємо лише добрі новини!

Сьогодні, 23 червня, таких чимало:

Розповіли про успіхи партизанів на Херсонщині

Збройні Сили України крок за крок звільнюють окуповану Херсонську область, разом з тим успішно працюють партизани. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив: про успішну роботу партизанів свідчать незвичайні випадки. Зокрема, пригадав підрив авто нардепа-колаборанта Ковальова на Херсонщині.

Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу

Вихованка Ківерцівської дитячої музичної школиНаталія Прачук зайняла 3 місце на Міжнародному Фестивалі - Конкурсі Мистецтв «Нас Єднає Україна».

Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!

В НАТО хочуть ухвалити новий пакет допомоги для України

Союзники НАТО під час саміту в Мадриді ухвалять рішення про надання Україні негайної допомоги для відсічі російської агресії та розглянуть довгострокову програму переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО. Новий пакет підтримки складатиметься з конкретних проектів, зокрема постачання обладнання для боротьби з дронами, захищених засобів зв'язку та палива.

Українські військові знищили вже 34 430 російських окупантів

Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб,
танків ‒ 1 504 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,
артилерійських систем – 756 (+4) од,
РСЗВ – 240 (+1) од,
засобів ППО – 99 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 183 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,
крилатих ракет – 137 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,
спеціальної техніки – 60 (+0) од.

На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових

Три тижні підряд, з понеділка по п’ятницю, школярі продають пончики у центрі міста Любомль. Окрім того, діти плетуть браслети, а також разом із місцевими волонтерами роблять лотарейки, де розігрують різні патріотичні речі. За перші вторговані кошти вдалось придбати генератор, а нині школярі та дорослі допомагають зібрати на автомобіль для 39-ї окремої бригади Волині.

Реквізити для збору коштів на авто:

4149 6293 5558 7825

Російські окупанти шукають нові способи втечі з війни і пиячать від страху, – СБУ

Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення. Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб хоч якось приглушити страх, користуються давно перевіреним «лайфхаком» – пиячать.

Натисніть на заголовок, аби прослухати перехоплену розмову

Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а також підтримати європейську перспективу для Грузії.

Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії «недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу», прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.

За словами глави Євроради Шарля Мішеля, хоч резолюція є рекомендаційною, Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення.

Американські системи HIMARS вже прибули в Україну, – міністр оборони Резніков

Американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS вже прибули в Україну. Це універсальні пускові системи: вони здатні виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів. Літо для російських окупантів буде спекотним.

Луцькі школярі продають черешні, аби задонатити на «Байрактари»

У Луцьку біля Завокзального ринку п'ятикласники Сергій Заяць і Давид Щегельський продають черешні і збирають гроші на «Байрактари». За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень. Школярі зупинятися не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.

Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС

Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Це – наймасштабніший крок на шляху євроінтеграції країни! Далі Україна виконуватиме умови для повноцінного вступу до союзу.


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