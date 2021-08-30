24 червня на Волині: гортаючи календар

24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 червня, у світі відзначають День басейну, а віряни вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави.

Сьогодні відзначає день народження керівник обласного Центру зайнятості Роман Романюк (на фото).

Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист Сергій Мовшук.

Іменинники цього дня – ті, хто носить ім'я Марія та Єфрем. Вітаємо їх та щиро зичимо мирного неба, міцного здоров’я та добробуту!

24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.

У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими;
Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
Не бажано сьогодні брати у борг гроші;
Не слід нині вибиратися з дому після заходу сонця;
​Не гоже у цей день лінуватися та байдикувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, день народження, День басейну
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня
23 червень, 23:03
Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
23 червень, 22:19
Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС
23 червень, 21:31
Схожі новини
1 червня на Волині: гортаючи календар 1 червня на Волині: гортаючи календар
01 червень, 00:00
20 травня на Волині: гортаючи календар 20 травня на Волині: гортаючи календар
20 травень, 00:00
30 серпня на Волині: гортаючи календар 30 серпня на Волині: гортаючи календар
30 серпень, 2021, 00:00
26 червня на Волині: гортаючи календар 26 червня на Волині: гортаючи календар
26 червень, 2021, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
 0
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня
23 червень, 23:03
 0
Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
23 червень, 22:19
 0
Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС
23 червень, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8