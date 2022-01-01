Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів

Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На фронті збили розвідувально-ударний вертоліт Росія Ка-52 "Алігатор". Його збили львівські десантники.

Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Для українського воїна це перша підбита ціль.

Український воїн не поспішав завдавати удару по "Алігатору" та витримав паузу. Йому вдалося влучити у російський вертоліт, успішне збиття якого підтвердили побратими із сусідньої позиції.

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, війна, втрати ворога, львівські десантники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 02:14
Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня
23 червень, 23:03
Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
23 червень, 22:19
Схожі новини
На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів
11 червень, 03:27
Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
14 травень, 18:33
Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня
04 травень, 22:41
Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
18 квітень, 00:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 02:14
 0
Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
 0
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна – кандидат у члени ЄС, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня
23 червень, 23:03
 0
Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
23 червень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8