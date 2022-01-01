Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 02:14
Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
На фронті збили розвідувально-ударний вертоліт Росія Ка-52 "Алігатор". Його збили львівські десантники.
Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Для українського воїна це перша підбита ціль.
Український воїн не поспішав завдавати удару по "Алігатору" та витримав паузу. Йому вдалося влучити у російський вертоліт, успішне збиття якого підтвердили побратими із сусідньої позиції.
Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
На фронті збили розвідувально-ударний вертоліт Росія Ка-52 "Алігатор". Його збили львівські десантники.
Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Для українського воїна це перша підбита ціль.
Український воїн не поспішав завдавати удару по "Алігатору" та витримав паузу. Йому вдалося влучити у російський вертоліт, успішне збиття якого підтвердили побратими із сусідньої позиції.
Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 02:14
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа