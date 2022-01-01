Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів





Про це Максим Козицький.



На фронті збили розвідувально-ударний вертоліт Росія Ка-52 "Алігатор". Його збили львівські десантники.



Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Для українського воїна це перша підбита ціль.



Український воїн не поспішав завдавати удару по "Алігатору" та витримав паузу. Йому вдалося влучити у російський вертоліт, успішне збиття якого підтвердили побратими із сусідньої позиції.



Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.







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