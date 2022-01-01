У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів

Джо Байдена планує надати Україні додатковий пакет військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів.



Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони США Джон Кірбі,



"США анонсують додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", — сказав Кірбі.



Він уточнив, що додатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАпланує надати Україні додатковий пакет військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів.Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони США передає "Суспільне"."США анонсують додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", — сказав Кірбі.Він уточнив, що додатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.

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