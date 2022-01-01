У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів

У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів
Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні додатковий пакет військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів.

Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони США Джон Кірбі, передає "Суспільне".

"США анонсують додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", — сказав Кірбі.

Він уточнив, що додатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.

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Теги: Війна, США, Пентагон, Джон Кірбі, Джо Байден, пакет допомоги
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