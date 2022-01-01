Художниця з Луцька малює обличчя «Азовсталі»

Анастасія Куц із дня у день у своїх роботах зображає тих, хто обороняє Україну і цілий світ.



Про те, що бачить лучанка у поглядах бійців, а також про творчий фронт, який вона організувала, - у сюжеті



«Крім того, що малюєш його, ти ще й молишся, щоб він живим повернувся, щоб вийшов на зв’язок», – розповідає дівчина.



Штрих за штрихом – і український захисник на аркуші буквально оживає.



За допомогою олівця і власного таланту Анастасія Куц переносить на папір людину з її емоціями, переживаннями і думками.



Із початком повномасштабної війни дівчина зображає наших бійців. Втомлені, виснажені, засмучені та розлючені, іноді з усмішкою через увесь біль, що доводиться переживати.



«Вони щодня стикаються зі смертю, і я просто це бачу й намагаюсь відобразити», – каже художниця.



Вона не знає їх у житті, але про все розповідають: «Очі. Очі – це дзеркало душі».



На полотні позаду Насті – знайомі ледь не усьому світу очі. Обличчя «Азовсталі». Військовослужбовці з тяжкими пораненнями, які ціною власного здоров’я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Ось – командир полку «Азов» Денис Прокопенко. Поряд – його заступник, усім відомий Калина.



Усі ці події, пов’язані з ними, пригадує художниця, переживала із великим болем.



«Цей біль накопичився в мені, і я вилила його в цю роботу. Одне за одним обличчя я намалювала», – пояснює дівчина.



Про долі героїв Маруполя нині нічого невідомо. Але Настя наголошує: забувати про них не можна. Після першої роботи з героями «Азовсталі» з’явилася друга.



«Це мій творчий фронт, я по суті цією роботою можу достукатися до когось», – додає авторка.



Роботу «Обличчя Азовсталі» художниця розіграє на благодійній лотереї у соцмережах.



«Люди донатять і донатять за номерочок. Мінімальна ставка – 50 гривень. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників», – запевняє Анастасія Куц.



Переможця визначать вже 1 липня. Далі Анастасія продовжить тримати творчий фронт. Зізнається, іноді дозволяє собі плакати за роботою, іноді після. Але цю справу не припинить.



«Оцей весь біль, який мені доводилось переживати, ці емоції – це й було рушійною силою, яка мною керувала», – каже художниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стомлені, розчаровані, але із великою витримкою та силою. Безстрашні українські захисники стали мотивацією для луцької художниці. 20-річнаіз дня у день у своїх роботах зображає тих, хто обороняє Україну і цілий світ.Про те, що бачить лучанка у поглядах бійців, а також про творчий фронт, який вона організувала, - у сюжеті 12 каналу «Крім того, що малюєш його, ти ще й молишся, щоб він живим повернувся, щоб вийшов на зв’язок», – розповідає дівчина.Штрих за штрихом – і український захисник на аркуші буквально оживає.За допомогою олівця і власного таланту Анастасія Куц переносить на папір людину з її емоціями, переживаннями і думками.Із початком повномасштабної війни дівчина зображає наших бійців. Втомлені, виснажені, засмучені та розлючені, іноді з усмішкою через увесь біль, що доводиться переживати.«Вони щодня стикаються зі смертю, і я просто це бачу й намагаюсь відобразити», – каже художниця.Вона не знає їх у житті, але про все розповідають: «Очі. Очі – це дзеркало душі».На полотні позаду Насті – знайомі ледь не усьому світу очі. Обличчя «Азовсталі». Військовослужбовці з тяжкими пораненнями, які ціною власного здоров’я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Ось – командир полку «Азов». Поряд – його заступник, усім відомий Калина.Усі ці події, пов’язані з ними, пригадує художниця, переживала із великим болем.«Цей біль накопичився в мені, і я вилила його в цю роботу. Одне за одним обличчя я намалювала», – пояснює дівчина.Про долі героїв Маруполя нині нічого невідомо. Але Настя наголошує: забувати про них не можна. Після першої роботи з героями «Азовсталі» з’явилася друга.«Це мій творчий фронт, я по суті цією роботою можу достукатися до когось», – додає авторка.Роботу «Обличчя Азовсталі» художниця розіграє на благодійній лотереї у соцмережах.«Люди донатять і донатять за номерочок. Мінімальна ставка – 50 гривень. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників», – запевняє Анастасія Куц.Переможця визначать вже 1 липня. Далі Анастасія продовжить тримати творчий фронт. Зізнається, іноді дозволяє собі плакати за роботою, іноді після. Але цю справу не припинить.«Оцей весь біль, який мені доводилось переживати, ці емоції – це й було рушійною силою, яка мною керувала», – каже художниця.

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