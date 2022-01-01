Голова Мінфіну розповів, що буде з пенсіями у липні

Голова Мінфіну розповів, що буде з пенсіями у липні
1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни.

Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко у телемарафоні.

«Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено», – сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці отримають понад 900 гривень надбавки до пенсії.

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Теги: Пенсія, Мінфін, Сергій Марченко
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