Голова Мінфіну розповів, що буде з пенсіями у липні

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни.Про це повідомив голова Міністерства фінансіву телемарафоні.«Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено», – сказав він.Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.Нагадаємо, раніше ми писали, що