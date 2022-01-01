Скільки зерна вкрали російські окупанти в Україні





Про це в коментарі інформаційному агентству Василь Боднар,



«За нашою інформацією, Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей зерно, яке було на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти. Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували... За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується», – розповів Боднар.



Посол також повідомив, що вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.



«Звичайно, ми звертаємося з цим до турецьких органів влади. Точно я зараз компанії назвати не можу, цим займаються правоохоронні органи, але це ті, які афілійовані з військовослужбовцями ЗС РФ, які окупують територію України і також взаємодіють зі спеціальними службами, щоб прикривати свої незаконні операції. Ми знаємо про власників компаній, які оперують кораблями, вони переважно з Кубані, але є й ті, хто залучені з території Петербурга, Москви та деяких інших міст. Повірте, що всіх притягнемо до відповідальності», – сказав дипломат.



За його словами, посольство України в Туреччині взаємодіє з правоохоронними органами та органами влади, допомагає Генеральній прокуратурі Херсонської області, представнику Президента України в АР Крим, аби вся інформація була зібрана в одному місці. Також передано запит на правову допомогу турецькій стороні.



«Ми в постійному діалозі з представниками турецьких органів влади, насамперед з міністерством закордонних справ та міністерством торгівлі. Ми вже направили 12-14 нот з інформацією про кожен захід тих кораблів, які ми фіксуємо. Також було передано запит на правову допомогу. Сподіваємося, що міністерство юстиції та відповідні інші органи приймуть це до швидкого розгляду, й ми матимемо невідкладно результат», – розповів Боднар.



Україна працює над створенням правового механізму припинення цього незаконного трафіку, фіксує факти руху кораблів, заходи в порти.



Окрім того, зараз опрацьовується питання про подання власників компаній та капітанів кораблів, причетних до вивезення краденого в Україні зерна, в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.



«Для нас головне – встановити юридичний факт крадіжки і довести до певного юридичного рішення. Оскільки є порушена кримінальна справа прокуратурою, то це вже правовий шлях», – сказав дипломат.



За його словами, планується проведення аналізу зерна для встановлення регіону його походження.



«Шукаємо можливості для проведення спектрального аналізу зерна, щоб довести його географічне походження. Це також один з елементів доведення позиції. Єдине – щоб ми мали можливість доступу до цього зерна, і над цим ми працюємо з правоохоронними органами Туреччини», – зауважив Боднар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ використовує близько десяти російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн.Про це в коментарі інформаційному агентству QHA повідомив посол України в Туреччині передає "Главком".«За нашою інформацією, Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей зерно, яке було на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти. Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували... За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується», – розповів Боднар.Посол також повідомив, що вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.«Звичайно, ми звертаємося з цим до турецьких органів влади. Точно я зараз компанії назвати не можу, цим займаються правоохоронні органи, але це ті, які афілійовані з військовослужбовцями ЗС РФ, які окупують територію України і також взаємодіють зі спеціальними службами, щоб прикривати свої незаконні операції. Ми знаємо про власників компаній, які оперують кораблями, вони переважно з Кубані, але є й ті, хто залучені з території Петербурга, Москви та деяких інших міст. Повірте, що всіх притягнемо до відповідальності», – сказав дипломат.За його словами, посольство України в Туреччині взаємодіє з правоохоронними органами та органами влади, допомагає Генеральній прокуратурі Херсонської області, представнику Президента України в АР Крим, аби вся інформація була зібрана в одному місці. Також передано запит на правову допомогу турецькій стороні.«Ми в постійному діалозі з представниками турецьких органів влади, насамперед з міністерством закордонних справ та міністерством торгівлі. Ми вже направили 12-14 нот з інформацією про кожен захід тих кораблів, які ми фіксуємо. Також було передано запит на правову допомогу. Сподіваємося, що міністерство юстиції та відповідні інші органи приймуть це до швидкого розгляду, й ми матимемо невідкладно результат», – розповів Боднар.Україна працює над створенням правового механізму припинення цього незаконного трафіку, фіксує факти руху кораблів, заходи в порти.Окрім того, зараз опрацьовується питання про подання власників компаній та капітанів кораблів, причетних до вивезення краденого в Україні зерна, в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.«Для нас головне – встановити юридичний факт крадіжки і довести до певного юридичного рішення. Оскільки є порушена кримінальна справа прокуратурою, то це вже правовий шлях», – сказав дипломат.За його словами, планується проведення аналізу зерна для встановлення регіону його походження.«Шукаємо можливості для проведення спектрального аналізу зерна, щоб довести його географічне походження. Це також один з елементів доведення позиції. Єдине – щоб ми мали можливість доступу до цього зерна, і над цим ми працюємо з правоохоронними органами Туреччини», – зауважив Боднар.

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