 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин

За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Росія вже втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військовослужбовців та велику кількість техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі/катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, втрати ворога, Генштаб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 10:22
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
Скільки зерна вкрали російські окупанти в Україні
Сьогодні, 08:20
Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ
23 червень, 17:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Сьогодні, 09:28
За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Сьогодні, 09:18
Білорусь зміцнює оборонні позиції в прикордонних з Україною районах. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
Скільки зерна вкрали російські окупанти в Україні
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 02:14
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
18 червень, 13:25
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
18 червень, 10:10
ЗСУ відбили штурм у Золотому: яка ситуація на усіх напрямках зранку 17 червня ЗСУ відбили штурм у Золотому: яка ситуація на усіх напрямках зранку 17 червня
17 червень, 08:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 10:22
 0
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
 0
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Сьогодні, 09:28
 0
За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Сьогодні, 09:18
 0
Білорусь зміцнює оборонні позиції в прикордонних з Україною районах. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8