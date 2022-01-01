За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Сьогодні, 09:18
Росія вже втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військовослужбовців та велику кількість техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі/катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюють.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі/катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюють.
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