За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб ліквідовано;

- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,

- артилерійських систем – 759 (+3) од,

- РСЗВ - 241 (+1) од,

- засоби ППО - 99 (+0) од,

- літаків – 216 (+0) од,

- гелікоптерів – 183 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),

- крилаті ракети - 137 (+0),

- кораблі/катери - 14 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,

- спеціальна техніка - 60 (+0).



Найбільших втрат за добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військовослужбовців та велику кількість техніки.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб ліквідовано;- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,- артилерійських систем – 759 (+3) од,- РСЗВ - 241 (+1) од,- засоби ППО - 99 (+0) од,- літаків – 216 (+0) од,- гелікоптерів – 183 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),- крилаті ракети - 137 (+0),- кораблі/катери - 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,- спеціальна техніка - 60 (+0).Найбільших втрат за добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.Дані уточнюють.

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