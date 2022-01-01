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На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля

На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Біля населеного пункту Краснопілля Донецької області загинув ковельчанин Дмитро Дяченко.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Життя воїна обірвалося 19 червня. Йому було лише 33.

Чин похорону відбудеться сьогодні, 24 червня, о 12:00 в Свято-Благовіщенському соборі.

О 13:15 - громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану.

«Згадайте у своїх молитвах… Вічна пам‘ять! Низький уклін і співчуття рідним та близьким! Слава Україні! Героям Слава!» – написав Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля


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Теги: Дмитро Дяченко, загибель, війна, Ковель
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