На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля

Дмитро Дяченко.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Життя воїна обірвалося 19 червня. Йому було лише 33.



Чин похорону відбудеться сьогодні, 24 червня, о 12:00 в Свято-Благовіщенському соборі.



О 13:15 - громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану.



«Згадайте у своїх молитвах… Вічна пам‘ять! Низький уклін і співчуття рідним та близьким! Слава Україні! Героям Слава!» – написав Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя!







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