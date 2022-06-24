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Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України

Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Протягом 23 червня російські окупаційні війська обстріляли Харків та Миколаїв, а також Чернігівську, Сумську та Запорізьку області.

Про це йдеться у звітах очільників ОВА, передає Українська Правда.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина: вчора на Сумщині використали заборонену зброю - запалювальні снаряди з фосфором. Одна дитина в лікарні. Ніч в області була тихою.

Запорізька область: ворог вночі здійснив обстріл території області з реактивних систем залпового вогню. Вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС. В обласному центрі "прильотів" чи інших надзвичайних подій наразі не зафіксовано.

Чернігівщина: вночі ворог обстріляв із мінометів (5 вибухів) територію неподалік села Сеньківка, Чернігівський район, та біля села Янжулівка (20 вибухів), Новгород-Сіверський район. Повідомлень про загиблих та поранених не надходило. Деталі уточнюються.

На Дніпропетровщині знову обстріляли Криворізький район. Дві громади — Гречаноподівську та Широківську. Є руйнування. Люди не постраждали.

Харків: вночі — 4 потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає. Також нічних обстрілів зазнали Дергачі, Харківського району. Протягом доби внаслідок обстрілів росіян в області 10 поранених, серед них 2 дітей. Загинули дві людини.

Луганщина: атаку на Лисичанськ відбито, росіяни оволоділи Миколаївкою. Лисичанськ та Борівське — авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегельного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села.

Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч" — по всій лінії фронту. Авіаудар по Костянтинівці. Обстріляні Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт. Південне, с. Орлівка. Пошкоджено 13 об’єктів, в тому числі 10 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, школа, промислове підприємство. Загинуло 2 цивільних, 2 поранені.

Миколаївщина: зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного. Баштанський район: внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Миколаївський район: вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено. Зранку сьогодні — обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

Херсонщина: бойові дії тривають у селах Бериславського району. Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі зазначають, у деяких селах відбулася ротація, тож нові "освободітєлі" поселилися у будинках людей, які виїхали. Стабільно критична ситуація у громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава. Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

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Теги: війна, регіони
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