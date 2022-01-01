Українські війська вийшли із Сєвєродонецька





Про це у коментарі "Сергій Гайдай.



Перед тим Гайдай розповів, що українські військові відійдуть на більш укріплені позиції. Таке рішення ухвалили, оскільки кількість загиблих на незакріплених територіях може зростати з щодня.



«Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу», — сказав Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська відійшли з міста Сєвєродонецьк на Луганщині, бої за який тривали понад місяць.Про це у коментарі " Громадському " підтвердив голова Луганської ОВАПеред тим Гайдай розповів, що українські військові відійдуть на більш укріплені позиції. Таке рішення ухвалили, оскільки кількість загиблих на незакріплених територіях може зростати з щодня.«Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу», — сказав Гайдай.

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