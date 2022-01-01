Українські війська вийшли із Сєвєродонецька
Сьогодні, 10:47
Українські війська відійшли з міста Сєвєродонецьк на Луганщині, бої за який тривали понад місяць.
Про це у коментарі "Громадському" підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Перед тим Гайдай розповів, що українські військові відійдуть на більш укріплені позиції. Таке рішення ухвалили, оскільки кількість загиблих на незакріплених територіях може зростати з щодня.
«Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу», — сказав Гайдай.
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Про це у коментарі "Громадському" підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Перед тим Гайдай розповів, що українські військові відійдуть на більш укріплені позиції. Таке рішення ухвалили, оскільки кількість загиблих на незакріплених територіях може зростати з щодня.
«Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу», — сказав Гайдай.
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