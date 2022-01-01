Журналісти передали допомогу у госпіталь Миколаєва
Сьогодні, 11:32
Медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття. Не забули і про ветеранів журналістики.
Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
«Це був великий дарунок від колег з Івано-Франківського центру журналістської солідарності, які прислали нам, миколаївським журналістам, разом з продуктами ще й величезну фуру з 10 тоннами бутельованої води з карпатських джерел. Ми вирішили 6 тонн одразу передати в госпіталь воїнам, які боронять наше місто. Їм вода дуже потрібна», – розповідає секретар Національної спілки журналістів України Гліб Головченко.
Також поділилися миколаївські медійники і продуктовими наборами, що передали їм журналісти з Івано-Франківська. Частину отримали колективи районних газет сусідньої Одещини, обласна спілка письменників. А ще – працівники Миколаївського зоопарку.
«Ми часто бували у них в гостях, вели репортажі, адже зоопарк став візитівкою нашого міста. У цій скруті мусимо підтримувати один одного», – каже Гліб Головченко.
Підтримку своїх колег відчули усі ветерани журналістики, що залишилися у війну в своєму рідному місті.
«Дуже вдячні нашим друзям з Прикарпаття, які потурбувалися про нас і надіслали щедрі набори з більш як 20 найменувань різних продуктів. Про деякі ласощі ми вже встигли забути за ці місяці війни, – розповідає голова Миколаївської обласної організації НСЖУ Микола Стеценко. – У наших старших колег наверталися сльози на очі від вдячності, відчуття професійної солідарності і доброти».
Колеги відвідали ветерана не тільки миколаївської, але й української журналістики, 94-літню Агнесу Вікторівну Виноградову. Вона довгі роки працювала в «Південній правді», одній з найстаріших газет України, яка кілька років тому відзначила віковий ювілей.
Агнеса Вікторівна писала репортажі, нариси про переможних українців, які здолали фашистів у другу світову. І переконана, що найближчим часом напише про нашу перемогу над рашистами, про повернення до мирного життя Міста-Героя Миколаєва.
«Це була основна мета створення центрів журналістської солідарності – згуртувати усіх медійників України, допомагати один одному: і тим, хто рятував свої родини у вимушену евакуацію, і тим, хто залишився на прифронтових територіях, у зонах бойових дій, – розповідає перша секретар НСЖУ Ліна Кущ. – Вдячні нашим міжнародним партнерам, вдячні усім, хто долучається до цієї доброї справи».
Нагадаємо, що Центри журналістської солідарності працюють у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську.
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Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
«Це був великий дарунок від колег з Івано-Франківського центру журналістської солідарності, які прислали нам, миколаївським журналістам, разом з продуктами ще й величезну фуру з 10 тоннами бутельованої води з карпатських джерел. Ми вирішили 6 тонн одразу передати в госпіталь воїнам, які боронять наше місто. Їм вода дуже потрібна», – розповідає секретар Національної спілки журналістів України Гліб Головченко.
Також поділилися миколаївські медійники і продуктовими наборами, що передали їм журналісти з Івано-Франківська. Частину отримали колективи районних газет сусідньої Одещини, обласна спілка письменників. А ще – працівники Миколаївського зоопарку.
«Ми часто бували у них в гостях, вели репортажі, адже зоопарк став візитівкою нашого міста. У цій скруті мусимо підтримувати один одного», – каже Гліб Головченко.
Підтримку своїх колег відчули усі ветерани журналістики, що залишилися у війну в своєму рідному місті.
«Дуже вдячні нашим друзям з Прикарпаття, які потурбувалися про нас і надіслали щедрі набори з більш як 20 найменувань різних продуктів. Про деякі ласощі ми вже встигли забути за ці місяці війни, – розповідає голова Миколаївської обласної організації НСЖУ Микола Стеценко. – У наших старших колег наверталися сльози на очі від вдячності, відчуття професійної солідарності і доброти».
Колеги відвідали ветерана не тільки миколаївської, але й української журналістики, 94-літню Агнесу Вікторівну Виноградову. Вона довгі роки працювала в «Південній правді», одній з найстаріших газет України, яка кілька років тому відзначила віковий ювілей.
Агнеса Вікторівна писала репортажі, нариси про переможних українців, які здолали фашистів у другу світову. І переконана, що найближчим часом напише про нашу перемогу над рашистами, про повернення до мирного життя Міста-Героя Миколаєва.
«Це була основна мета створення центрів журналістської солідарності – згуртувати усіх медійників України, допомагати один одному: і тим, хто рятував свої родини у вимушену евакуацію, і тим, хто залишився на прифронтових територіях, у зонах бойових дій, – розповідає перша секретар НСЖУ Ліна Кущ. – Вдячні нашим міжнародним партнерам, вдячні усім, хто долучається до цієї доброї справи».
Нагадаємо, що Центри журналістської солідарності працюють у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську.
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