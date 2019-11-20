Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині
Сьогодні, 11:50
У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 26-річний житель села Мирославка Рожищенської громади Матвій Сергійович Оверчук (30. 07. 1995 року народження).
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Старший солдат, стрілець-зенітник загинув під час виконання бойового завдання 22 червня на Донеччині.
Інформують, що траур за загиблим Героєм триватиме з 24 по 26 червня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Старший солдат, стрілець-зенітник загинув під час виконання бойового завдання 22 червня на Донеччині.
Інформують, що траур за загиблим Героєм триватиме з 24 по 26 червня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!
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