Десантники знищили російський вертоліт «Алігатор»





Про це



Надзвичайно результативним в плані ліквідації ворожої техніки видалась доба 23 червня.



Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ було знищено два БТРа і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня, – стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".



Стрілець-зенітник розповів, що приблизно у восьмій годині ранку в небі з’явилося три ворожі вертольота Ка-52, які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК "Ігла" влучила у "вертушку".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десантники відзвітували про знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" на східному напрямку.Про це йдеться на сторінці 80 окремої ДШБ ЗСУ.Надзвичайно результативним в плані ліквідації ворожої техніки видалась доба 23 червня.Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ було знищено два БТРа і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня, – стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".Стрілець-зенітник розповів, що приблизно у восьмій годині ранку в небі з’явилося три ворожі вертольота Ка-52, які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК "Ігла" влучила у "вертушку".

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