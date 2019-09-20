Десантники знищили російський вертоліт «Алігатор»

Десантники знищили російський вертоліт «Алігатор»
Десантники відзвітували про знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" на східному напрямку.

Про це йдеться на сторінці 80 окремої ДШБ ЗСУ.

Надзвичайно результативним в плані ліквідації ворожої техніки видалась доба 23 червня.

Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ було знищено два БТРа і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня, – стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".

Стрілець-зенітник розповів, що приблизно у восьмій годині ранку в небі з’явилося три ворожі вертольота Ка-52, які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК "Ігла" влучила у "вертушку".


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Теги: десантники, вертоліт, Алігатор
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