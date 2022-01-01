У Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС

У Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС
На вступ України до Європейського Союзу може піти сім років. Оскільки для цього необхідно імплементувати великий масив законодавства ЄС.

Про це заявила гендиректор Урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС в 2023 році, - ред.). Це неможливо процедурно, нетому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки треба виконати рекомендації з виведення Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами в України є прогрес - їх треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк додала, що після цього країни ЄС повинні підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ЄС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
Сьогодні, 12:43
Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
Сьогодні, 12:21
У Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС
Сьогодні, 12:07
Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині
Сьогодні, 11:50
Десантники знищили російський вертоліт «Алігатор»
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС
Сьогодні, 07:39
Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства, – Стефанішина Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства, – Стефанішина
22 червень, 17:43
ЄС надаватиме Україні військову допомогу допоки це буде необхідно ЄС надаватиме Україні військову допомогу допоки це буде необхідно
21 червень, 01:13
Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю
12 червень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погуляйко розповів, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні
Сьогодні, 13:22
 0
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
Сьогодні, 13:05
 0
В ПТУ на Волині – недобір учнів: пояснили причину
Сьогодні, 12:58
 0
У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
Сьогодні, 12:43
 0
Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8