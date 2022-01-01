У Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС
Сьогодні, 12:07
На вступ України до Європейського Союзу може піти сім років. Оскільки для цього необхідно імплементувати великий масив законодавства ЄС.
Про це заявила гендиректор Урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС в 2023 році, - ред.). Це неможливо процедурно, нетому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.
Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки треба виконати рекомендації з виведення Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами в України є прогрес - їх треба виконати, а не починати щось заново.
Форсюк додала, що після цього країни ЄС повинні підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.
"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила вона.
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Про це заявила гендиректор Урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС в 2023 році, - ред.). Це неможливо процедурно, нетому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.
Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки треба виконати рекомендації з виведення Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами в України є прогрес - їх треба виконати, а не починати щось заново.
Форсюк додала, що після цього країни ЄС повинні підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.
"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила вона.
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