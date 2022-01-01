У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні

У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
Екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) відвідає Нововолинськ.

Про це написав настоятель собору святих Кирила і Мефодія у Нововолинську протоєрей Олександр Горевич у фейсбук.

Екзарх Вселенського патріарха очолить святкову літургію у соборі святих Кирила і Мефодія у Нововолинську у неділю, 26 червня.

О 9:00 відбудеться зустріч владики. А 9:15 розпочнеться Божественна літургія.


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Теги: екзарх, Команський Михаїл, Нововолинськ, літургія
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