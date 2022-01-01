У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні

Команський Михаїл (Аніщенко) відвідає Нововолинськ.



Про це Олександр Горевич у фейсбук.



Екзарх Вселенського патріарха очолить святкову літургію у соборі святих Кирила і Мефодія у Нововолинську у неділю, 26 червня.



О 9:00 відбудеться зустріч владики. А 9:15 розпочнеться Божественна літургія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископвідвідає Нововолинськ.Про це написав настоятель собору святих Кирила і Мефодія у Нововолинську протоєрейу фейсбук.Екзарх Вселенського патріарха очолить святкову літургію у соборі святих Кирила і Мефодія у Нововолинську у неділю, 26 червня.О 9:00 відбудеться зустріч владики. А 9:15 розпочнеться Божественна літургія.

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