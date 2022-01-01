У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
Сьогодні, 12:43
Екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) відвідає Нововолинськ.
Про це написав настоятель собору святих Кирила і Мефодія у Нововолинську протоєрей Олександр Горевич у фейсбук.
Екзарх Вселенського патріарха очолить святкову літургію у соборі святих Кирила і Мефодія у Нововолинську у неділю, 26 червня.
О 9:00 відбудеться зустріч владики. А 9:15 розпочнеться Божественна літургія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написав настоятель собору святих Кирила і Мефодія у Нововолинську протоєрей Олександр Горевич у фейсбук.
Екзарх Вселенського патріарха очолить святкову літургію у соборі святих Кирила і Мефодія у Нововолинську у неділю, 26 червня.
О 9:00 відбудеться зустріч владики. А 9:15 розпочнеться Божественна літургія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
Сьогодні, 13:05
В ПТУ на Волині – недобір учнів: пояснили причину
Сьогодні, 12:58
У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
Сьогодні, 12:43
Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
Сьогодні, 12:21
Медіа