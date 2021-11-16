В ПТУ на Волині – недобір учнів: пояснили причину

В ПТУ на Волині – недобір учнів: пояснили причину
На Волині – недобір охочих навчатися у закладах професійно-технічної освіти.

Про це розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук.

Наразі недобір на безплатну форму навчання складає 10 %.

Зі слів Олександра Ткачука, на Волині є 16 профтехучилищ. За останні п'ять років в ПТУ зменшилася кількість учнів на майже півтори тисячі.

На думку заступника керівника обласного управління освіти, головна причина недобору – складна демографічна ситуація. Цього року, каже він, через війну прогнозують ще більший недобір, бо чимало потенційних учнів виїхали за кордон.

"Держава скеровує нас на те, щоб повернути охочих навчатися саме в Україні. З цією метою спрощені умови вступу до всіх сфер освіти. Наша вимога максимально прийняти усіх охочих навчатися. На окремі спеціальності буде конкурс лише за середнім балом свідоцтва про загальну середню освіту", – зазначив Олександр Ткачук.

Найпопулярнішою спеціальністю, як і в попередні роки, у волинських училищах залишається "кухар-кондитер".

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Теги: ПТУ, Волинь, недобір
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