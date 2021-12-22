На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства

На Камінь-Каширщині відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства із кризовою кімнатою цілодобового перебування.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.Жителі області, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі можуть отримати психологічну, соціальну, правову допомогу та низку соціальних послуг.Окрім того, у кризовій кімнаті постраждалим від насильства можна перебувати до 10-ти днів.Кімната цілодобового перебування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має кухню та все необхідне для тимчасового проживання. Її місцезнаходження не розголошують з метою безпеки.Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Камінь-Каширської територіальної громади.Заклад створили за кошти державної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.