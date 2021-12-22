На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
Сьогодні, 13:05
На Камінь-Каширщині відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства із кризовою кімнатою цілодобового перебування.
Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Жителі області, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі можуть отримати психологічну, соціальну, правову допомогу та низку соціальних послуг.
Окрім того, у кризовій кімнаті постраждалим від насильства можна перебувати до 10-ти днів.
Кімната цілодобового перебування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має кухню та все необхідне для тимчасового проживання. Її місцезнаходження не розголошують з метою безпеки.
Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Камінь-Каширської територіальної громади.
Заклад створили за кошти державної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
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Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Жителі області, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі можуть отримати психологічну, соціальну, правову допомогу та низку соціальних послуг.
Окрім того, у кризовій кімнаті постраждалим від насильства можна перебувати до 10-ти днів.
Кімната цілодобового перебування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має кухню та все необхідне для тимчасового проживання. Її місцезнаходження не розголошують з метою безпеки.
Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Камінь-Каширської територіальної громади.
Заклад створили за кошти державної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
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