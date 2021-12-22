На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства

На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
На Камінь-Каширщині відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства із кризовою кімнатою цілодобового перебування.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Жителі області, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі можуть отримати психологічну, соціальну, правову допомогу та низку соціальних послуг.

Окрім того, у кризовій кімнаті постраждалим від насильства можна перебувати до 10-ти днів.

Кімната цілодобового перебування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має кухню та все необхідне для тимчасового проживання. Її місцезнаходження не розголошують з метою безпеки.

Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Камінь-Каширської територіальної громади.

Заклад створили за кошти державної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства
На Волині відкрили центр для постраждалих від насильства

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Теги: насильство, центр, відкриття
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