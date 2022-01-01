ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ

Іллю Мазаєва.



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Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.



"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Twitter.



Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України ліквідували найманця ПВК "Вагнера", старшого лейтенанта РФПро це повідомляє РБК-Україна. Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ."Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав офіцер ЗСУв Twitter.Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.

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