ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ
Сьогодні, 13:42
Збройні Сили України ліквідували найманця ПВК "Вагнера", старшого лейтенанта РФ Іллю Мазаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.
"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Twitter.
Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.
"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Twitter.
Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.
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