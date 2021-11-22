Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Сьогодні, 14:20
Волинянка Анастасія Алпєєва стала віцечемпіонкою рейтингового турніру Matteo Pellicone з боротьби, який відбувся в Римі.
Про це пише Суспільне.
Анастасія Алпєєва виборола перемогу в перший день міжнародних змагань, 23 червня. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг.
Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.
Аліна Грушина-Акобія виборола золото у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг, срібло турніру у Римі виграла Ілона Прокоспівюк у категорії до 62 кг.
Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Анастасія Алпєєва виборола перемогу в перший день міжнародних змагань, 23 червня. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг.
Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.
Аліна Грушина-Акобія виборола золото у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг, срібло турніру у Римі виграла Ілона Прокоспівюк у категорії до 62 кг.
Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Сьогодні, 14:20
На тимчасово окупованій Херсонщині не видають класичних газет, не працюють радіо і телебачення
Сьогодні, 13:50
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ
Сьогодні, 13:42
Медіа