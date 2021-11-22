Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі

Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Волинянка Анастасія Алпєєва стала віцечемпіонкою рейтингового турніру Matteo Pellicone з боротьби, який відбувся в Римі.

Про це пише Суспільне.

Анастасія Алпєєва виборола перемогу в перший день міжнародних змагань, 23 червня. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг.

Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.

Аліна Грушина-Акобія виборола золото у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг, срібло турніру у Римі виграла Ілона Прокоспівюк у категорії до 62 кг.

Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.

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Теги: Анастасія Алпєєва, боротьа, турнір, Рим
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