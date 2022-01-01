На тимчасово окупованій Херсонщині не видають класичних газет, не працюють радіо і телебачення





Про це під час Всеукраїнської наради керівників локальних медіа «Як вижити в часи війни» заявив видавець херсонської газети «Новий день» Анатолій Жупина, розповідають у



«Нині про перспективи розвитку газет на Херсонщині не йдеться: відтоді, як 95 відсотків території області окуповано, тут не видається жодної газети, не працює жодне українське телебачення. Більшість журналістів виїхали з Херсонщини, зокрема, всі журналісти «Нового дня», дякувати Богу, залишили окуповану територію», – зазначив Анатолій Жупина.



За допомогою Національної спілки журналістів України, львівських колег, Центрів журналістської солідарності газета «Новий день» змогла відкрити спочатку сторінку у Facebook, зараз і Telegram-канал. Ці сторінки користуються популярністю, кількість наших підписників зростає з кожним днем.



"Інформація з Херсонщини, яку ми видаємо на наших сторінках, затребувана. Тому, як би важко не було нам отримувати інформацію з місця, через знайомих, друзів, рідних стараємося це робити практично щодня. Регулярно подаємо свіжі новини не тільки з Херсона, а з різних районів області – з Нововоронцовки, Голої Пристані, Каховки, інших", - каже Жупина.



А про перспективи розвитку, каже, можна буде говорити тільки після повної деокупації Херсонщини.



"Але мушу зауважити, що задовго до 24 лютого, до початку широкомасштабного вторгнення, ми постійно говорили про необхідність забезпечення інформаційної безпеки на Херсонщині, а особливо там, де наші райони наближені до Криму.



Та скільки ми не говорили про те, що в тих районах мешканці не отримують сигналу національних телебачення і радіо, скільки не говорили про те що «Укрпошта» не довозить газету, на ці зауваження владні чиновники не реагували. Моя особиста думка, що це схоже на умисне знищення районних і обласних газет", - заявив він.

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