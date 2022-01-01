Погуляйко розповів, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні
Сьогодні, 13:22
На українсько-білоруському кордоні ситуація залишається без змін.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, вздовж лінії розмежування та прикордонній зоні все спокійно.
Прикордонна служба, волинська бригада територіальної оборони та інші сили оборони постійно моніторять та контролюють ситуацію.
Окрім того, військові продовжують укріплювати кордон та фортифікаційні споруди. Також йдуть тренування, відпрацьовуються усі можливі алгоритми дій, аби бути готовими до будь-якого сценарію.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, вздовж лінії розмежування та прикордонній зоні все спокійно.
Прикордонна служба, волинська бригада територіальної оборони та інші сили оборони постійно моніторять та контролюють ситуацію.
Окрім того, військові продовжують укріплювати кордон та фортифікаційні споруди. Також йдуть тренування, відпрацьовуються усі можливі алгоритми дій, аби бути готовими до будь-якого сценарію.
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