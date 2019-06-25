160 золотих та 43 срібних: у Луцьку вручили нагороди випускникам-медалістам. ФОТО

160 золотих та 43 срібних — такий урожай медалей зібрали луцькі випускники 2022 року. Сьогодні, 24 червня, на Театральному майдані Луцька медалістам вручали ці заслужені нагороди. Урочисту місію доручили Луцькому міському головіПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.“Навчання у школі дуже важливий етап у житті кожної людини, і я хочу привітати вас, адже цей етап у вашому житті завершився на відмінно. Сьогодні на цій площі стоять ті випускники, які були найбільш старанними, найбільш активними, найбільш працьовитими, і саме тому вони є в числі найбільш успішних. Якщо ви далі у своєму житті також будете працьовитими, старанними, активними, якщо будете викладатись на усі сто відсотків, ви обов’язково і, в подальшому, будете успішними", - сказав міський голова.Він подякував батькам та вчителям, які також доклали зусиль до успіхів сьогоднішніх випускників."Хочу також подякувати вам, шановні випускники, за ваші старання, за вашу дисципліну, за ваше бажання та вміння ставити цілі та досягати їх і за те, що ви приділяли багато свого вільного часу навчанню і тому, щоб на відмінно завершити цей етап у своєму житті.На превеликий жаль, сьогодні наша подія і ваша важлива сходинка у житті, проходить в умовах війни, але я переконаний, що Україна обов’язково вистоїть, Україна обов’язково переможе і ваші наступні сходинки та важливі кроки у вашому житті будуть в процвітаючій, вільній, щасливій та успішній Україні. Нехай Господь благословить усіх вас і нехай Господь благословить Україну”, - резюмував Поліщук.Попри складні обставини, випускники прийшли на урочистості у святковому вбранні, здебільшого - у вишиванках. Вони раділи та сумували водночас, фотографуючись на згадку про спільні 11 років шкільного життя.