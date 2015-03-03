Навчання у школах з 1 вересня: що про це кажуть в Офісі президента
Сьогодні, 15:12
В Україні 1 вересня планують розпочати очні заняття в школах за безпечної ситуації в регіоні.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки.
Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.
"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – каже Тимошенко.
За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації та має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.
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Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки.
Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.
"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – каже Тимошенко.
За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації та має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.
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Коментарі 1
Безпечна ситуація буде тоді, коли закінчиться війна. Підвали сирі. І як ви уявляєте евакуювати в так зване бомбосховище за 5 хв 1500 дітей? Постійна загроза з Білорусі!!! Не дай Бог підуть, уявляєте що буде робитись в місті. Як забрати дитину?. Хто гарантує з чиновників, що не прилетить ракета? Як вони зроблять безпечно для кожної школи. ?!!!! ППО поставлять ? Для кацапів відкриті школи - як ганчірка червона для бика.
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