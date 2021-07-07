У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:49
На території Любешівщини обмеження на відвідування лісів і збір дикоросів не поширюються лише на населені пункти громади, які не межують з білоруським кордоном.
Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Збирати гриби і ягоди та загалом відвідувати лісові масивах не можна у таких населених пунктах: Дольськ, Ветли, Гірки, Мукошин, Гречища.
Також зауважують, що вчора, 23 червня, у Любешівській селищній раді спільно з представниками Камінь-Каширської районної військової адміністрації адміністрації та податкової служби обговорили питання заготівлі лісових ресурсів у громаді. Місцевим заготівельникам озвучили порядок заготівлі лісових ресурсів та видачі дозвільних документів. Окрім того, наголосили на необхідності придбання лісових квитків, сплати податків та легалізації найманої праці.
Нагадаємо, раніше Камінь-Каширська РДА повідомила, що дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності.
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Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Збирати гриби і ягоди та загалом відвідувати лісові масивах не можна у таких населених пунктах: Дольськ, Ветли, Гірки, Мукошин, Гречища.
Також зауважують, що вчора, 23 червня, у Любешівській селищній раді спільно з представниками Камінь-Каширської районної військової адміністрації адміністрації та податкової служби обговорили питання заготівлі лісових ресурсів у громаді. Місцевим заготівельникам озвучили порядок заготівлі лісових ресурсів та видачі дозвільних документів. Окрім того, наголосили на необхідності придбання лісових квитків, сплати податків та легалізації найманої праці.
Нагадаємо, раніше Камінь-Каширська РДА повідомила, що дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності.
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