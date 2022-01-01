На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія

Єремія Максим Ністорович.



Про це Ігор Поліщук.



Солдат був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року.



Єремія Максим Ністорович загинув 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Мирна Долина Попаснянського району Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!



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