На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія

На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія
Захищаючи Україну від російських загарбників загинув 32-річний лучанин Єремія Максим Ністорович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Солдат був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року.

Єремія Максим Ністорович загинув 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Мирна Долина Попаснянського району Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!

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Теги: Максим Єремія, Луцьк, загинув, військовий
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