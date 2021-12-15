Волинський рятувальник під гул повітряної тривоги освідчився коханій
Сьогодні, 15:36
Війна тільки загострила високі почуття волинського рятувальника Володимира Стасюка і Марії Лакізи і не змінила їхню мрію стати подружжям, створити щасливу сім`ю.
Про це розповідають у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Освідчення Володимира відбувались за непередбачуваним сценарієм, розповідають у відомстві.
Того довгоочікуваного дня Володимир запросив кохану на Високий Замок – найвищу міську вершину, що здіймається над древнім Львовом.
Саме там він планував зробити пропозицію руки і серця Марії.
Раптовий гул сирен повітряної тривоги змусив залишити височінь, але не зламав його планів. Спустившись східцями до будівлі ГУ ДСНС у Львівській області, він все ж освідчився коханій і подарував свій величезний букет троянд, а у відповідь отримав таке бажане «ТАК»!
Володимир після завершення навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності був направлений для проходження служби на рідну Волинь. Він - майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту, бронзовий призер Чемпіонату світу з пожежно-прикладного спорту серед юнаків 2017 року, його кохана завершує навчання у цьому ж університеті за спеціальністю цивільний захист.
"Любов неодмінно переможе війну, тож вітаємо молодят і зичимо новій сім’ї рятувальників багато щасливих років життя під мирним небом України!" - вітають подружжя колеги Володимира.
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Про це розповідають у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Освідчення Володимира відбувались за непередбачуваним сценарієм, розповідають у відомстві.
Того довгоочікуваного дня Володимир запросив кохану на Високий Замок – найвищу міську вершину, що здіймається над древнім Львовом.
Саме там він планував зробити пропозицію руки і серця Марії.
Раптовий гул сирен повітряної тривоги змусив залишити височінь, але не зламав його планів. Спустившись східцями до будівлі ГУ ДСНС у Львівській області, він все ж освідчився коханій і подарував свій величезний букет троянд, а у відповідь отримав таке бажане «ТАК»!
Володимир після завершення навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності був направлений для проходження служби на рідну Волинь. Він - майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту, бронзовий призер Чемпіонату світу з пожежно-прикладного спорту серед юнаків 2017 року, його кохана завершує навчання у цьому ж університеті за спеціальністю цивільний захист.
"Любов неодмінно переможе війну, тож вітаємо молодят і зичимо новій сім’ї рятувальників багато щасливих років життя під мирним небом України!" - вітають подружжя колеги Володимира.
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