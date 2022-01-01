Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника
Сьогодні, 15:10
Сьогодні, 24 червня, під час патрулювання на одній із вулиць міста Луцька, поліцейські виявили водія мотоцикла, який не мав права на керування.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили мотоцикл з коляскою, водій якого не користувався мотошоломом.
Під час перевірки документів 33-річного керманича, охоронці порядку встановили, що в нього немає права на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Чоловік повідомив, що перероблював посвідчення водія для відкриття категорії, але не в сервісному центрі.
На місце події для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили мотоцикл з коляскою, водій якого не користувався мотошоломом.
Під час перевірки документів 33-річного керманича, охоронці порядку встановили, що в нього немає права на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Чоловік повідомив, що перероблював посвідчення водія для відкриття категорії, але не в сервісному центрі.
На місце події для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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