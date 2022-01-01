Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника

Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника
Сьогодні, 24 червня, під час патрулювання на одній із вулиць міста Луцька, поліцейські виявили водія мотоцикла, який не мав права на керування.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Поліцейські зупинили мотоцикл з коляскою, водій якого не користувався мотошоломом.

Під час перевірки документів 33-річного керманича, охоронці порядку встановили, що в нього немає права на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника

Чоловік повідомив, що перероблював посвідчення водія для відкриття категорії, але не в сервісному центрі.

На місце події для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мотоцикліст, поліція, Луцьк, посвідчення водія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський рятувальник під гул повітряної тривоги освідчився коханій
Сьогодні, 15:36
Навчання у школах з 1 вересня: що про це кажуть в Офісі президента
Сьогодні, 15:12
Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника
Сьогодні, 15:10
160 золотих та 43 срібних: у Луцьку вручили нагороди випускникам-медалістам. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
18 травень, 11:17
Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія
27 січень, 14:50
У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
16 червень, 10:15
За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО
14 червень, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
Сьогодні, 16:28
 0
Кремль планує підрив будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України
Сьогодні, 16:17
 0
СБУ викрила агентурну мережу Росії, до якої входив нардеп України Андрій Деркач. ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
 0
На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія
Сьогодні, 16:01
 0
У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8