Перероблював посвідчення не в сервісному центрі: у Луцьку зупинили мотоцикліста-порушника

Сьогодні, 24 червня, під час патрулювання на одній із вулиць міста Луцька, поліцейські виявили водія мотоцикла, який не мав права на керування.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські зупинили мотоцикл з коляскою, водій якого не користувався мотошоломом.Під час перевірки документів 33-річного керманича, охоронці порядку встановили, що в нього немає права на керування транспортними засобами відповідної категорії.Чоловік повідомив, що перероблював посвідчення водія для відкриття категорії, але не в сервісному центрі.На місце події для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.