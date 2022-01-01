Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення

Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
За минулу добу у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено 17 цивільних.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Під обстріли потрапив Миколаїв та громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема, Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська.

Так, у громадах, які були під ворожим вогнем, пошкоджено житлові будинки, соціальні об'єкти та виробнича інфраструктура.

"На жаль, є загиблі та поранені. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - зазначила Замазєєва та додала, що усі постраждалі були доправлені до медзакладів і отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 266 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, уточнила голова облради.

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Теги: Миколаївщина, Росія, обстріли, окупанти
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