Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення





Про це Ганна Замазєєва.



Під обстріли потрапив Миколаїв та громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема, Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська.



Так, у громадах, які були під ворожим вогнем, пошкоджено житлові будинки, соціальні об'єкти та виробнича інфраструктура.



"На жаль, є загиблі та поранені. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - зазначила Замазєєва та додала, що усі постраждалі були доправлені до медзакладів і отримують необхідну допомогу.



Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 266 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, уточнила голова облради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено 17 цивільних.Про це повідомила голова Миколаївської обласної радиПід обстріли потрапив Миколаїв та громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема, Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська.Так, у громадах, які були під ворожим вогнем, пошкоджено житлові будинки, соціальні об'єкти та виробнича інфраструктура."На жаль, є загиблі та поранені. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - зазначила Замазєєва та додала, що усі постраждалі були доправлені до медзакладів і отримують необхідну допомогу.Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 266 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, уточнила голова облради.

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