Шахраї вдосконалюють свої схеми: поради волинянам

Шахраї вдосконалюють свої схеми: поради волинянам
Якщо у перші два місяці після повномасштабного вторгнення рівень злочинності впав більш ніж у два рази, то тепер він дещо збільшився. Зокрема крадіжок, грабежів і розбоїв нині скоюють значно менше, ніж до 24 лютого, а основним видом майнових злочинів стали шахрайства.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів начальник ГУПН України у Волинській області Юрій Крошко.

«Коли загроза вторгнення на Волинь зменшилася, всі категорії людей почали повертатися до попереднього життя, в тому числі й ті, хто заробляв на життя не зовсім законно. Такі злочини скоюються, але їх значно менше, ніж було у відповідний період до війни. Крадіжок, грабежів і розбоїв зараз у два рази менше. Але пішов великий відсоток реєстрації шахрайств, які стають основним видом майнових злочинів», – наголосив головний поліцейський Волині.

При цьому, за його словами, злочинці вдосконалюють схеми шахраювання.

«Поменшало дзвінків «ваш син в поліції», більше стало дзінків нібито від банків, при продажі чи купівлі товару через інтернет-майданчики», – каже гість студії.

Він нагадав громадянам: не потрібно платити наперед кошти, якщо купуєте товар через інтернет, платіть під час отримання товару, після того, як ви його оглянули.

«Не вірте тим, хто вам телефонує, називається працівником банку і просить підтвердити свої персональні дані, в тому числі просить пінкод від картки. Працівник банку цього ніколи не попросить – банк знає цей пінкод. Ніхто не має права його запитувати, тому не називайте його будь-кому, хто телефонує чи в месенджері звертається з таким проханнням», – звернувся Юрій Крошко.


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Теги: шахраї, волиняни
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