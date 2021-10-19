Шахраї вдосконалюють свої схеми: поради волинянам





Про це у програмі «Актуально» на Юрій Крошко.



«Коли загроза вторгнення на Волинь зменшилася, всі категорії людей почали повертатися до попереднього життя, в тому числі й ті, хто заробляв на життя не зовсім законно. Такі злочини скоюються, але їх значно менше, ніж було у відповідний період до війни. Крадіжок, грабежів і розбоїв зараз у два рази менше. Але пішов великий відсоток реєстрації шахрайств, які стають основним видом майнових злочинів», – наголосив головний поліцейський Волині.



При цьому, за його словами, злочинці вдосконалюють схеми шахраювання.



«Поменшало дзвінків «ваш син в поліції», більше стало дзінків нібито від банків, при продажі чи купівлі товару через інтернет-майданчики», – каже гість студії.



Він нагадав громадянам: не потрібно платити наперед кошти, якщо купуєте товар через інтернет, платіть під час отримання товару, після того, як ви його оглянули.



«Не вірте тим, хто вам телефонує, називається працівником банку і просить підтвердити свої персональні дані, в тому числі просить пінкод від картки. Працівник банку цього ніколи не попросить – банк знає цей пінкод. Ніхто не має права його запитувати, тому не називайте його будь-кому, хто телефонує чи в месенджері звертається з таким проханнням», – звернувся Юрій Крошко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо у перші два місяці після повномасштабного вторгнення рівень злочинності впав більш ніж у два рази, то тепер він дещо збільшився. Зокрема крадіжок, грабежів і розбоїв нині скоюють значно менше, ніж до 24 лютого, а основним видом майнових злочинів стали шахрайства.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів начальник ГУПН України у Волинській області«Коли загроза вторгнення на Волинь зменшилася, всі категорії людей почали повертатися до попереднього життя, в тому числі й ті, хто заробляв на життя не зовсім законно. Такі злочини скоюються, але їх значно менше, ніж було у відповідний період до війни. Крадіжок, грабежів і розбоїв зараз у два рази менше. Але пішов великий відсоток реєстрації шахрайств, які стають основним видом майнових злочинів», – наголосив головний поліцейський Волині.При цьому, за його словами, злочинці вдосконалюють схеми шахраювання.«Поменшало дзвінків «ваш син в поліції», більше стало дзінків нібито від банків, при продажі чи купівлі товару через інтернет-майданчики», – каже гість студії.Він нагадав громадянам: не потрібно платити наперед кошти, якщо купуєте товар через інтернет, платіть під час отримання товару, після того, як ви його оглянули.«Не вірте тим, хто вам телефонує, називається працівником банку і просить підтвердити свої персональні дані, в тому числі просить пінкод від картки. Працівник банку цього ніколи не попросить – банк знає цей пінкод. Ніхто не має права його запитувати, тому не називайте його будь-кому, хто телефонує чи в месенджері звертається з таким проханнням», – звернувся Юрій Крошко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію