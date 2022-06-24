У Херсоні підірвали колаборанта

У Херсоні підірвали колаборанта
В окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними, він загинув.

Про це пише "Українська правда".

Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.

За даними УП, ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.

Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Савлученко, Херсон, колаборант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї вдосконалюють свої схеми: поради волинянам
Сьогодні, 11:05
Українські війська вийшли із Сєвєродонецька
Сьогодні, 10:47
У Херсоні підірвали колаборанта
Сьогодні, 10:33
Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 10:22
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту 30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
17 травень, 14:00
У Житомирі працівник фітнес-клубу під час тренувань проповідував «рускій мір» У Житомирі працівник фітнес-клубу під час тренувань проповідував «рускій мір»
29 квітень, 19:20
Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
27 квітень, 12:17
У Херсоні в заручниках перебувають 137 людей, незгодних з окупацією У Херсоні в заручниках перебувають 137 людей, незгодних з окупацією
14 квітень, 04:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині
Сьогодні, 11:50
 0
Десантники знищили російський вертоліт «Алігатор»
Сьогодні, 11:42
 0
Журналісти передали допомогу у госпіталь Миколаєва
Сьогодні, 11:32
 0
Шахраї вдосконалюють свої схеми: поради волинянам
Сьогодні, 11:05
 0
Українські війська вийшли із Сєвєродонецька
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8