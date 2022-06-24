У Херсоні підірвали колаборанта





Про це пише



Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.



За даними УП, ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.



Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.

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