У Херсоні підірвали колаборанта
Сьогодні, 10:33
В окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними, він загинув.
Про це пише "Українська правда".
Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.
За даними УП, ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.
Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.
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Про це пише "Українська правда".
Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.
За даними УП, ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.
Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.
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