Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*

У торговому центрі «BOSS» на проспекті Молоді відкрили вже другий бутік «Family Stock» у Луцьку. Перший діє на вулиці Липинського, 7 і вже має чимало постійних клієнтів.Власники мережі розповідають: у стильні, брендові, а головне якісні та недорогі, речі у магазині можна одягнути всю сім'ю.«У нас дійсно дуже доступні ціни. Річ у тім, що сток – це залишки із європейських магазинів. Тобто ми купуємо у європейських брендів те, що вони не продали у зв’язку з карантином, наприклад. Хоча часто бувають і нові колекції!», – каже власник «Family Stock».Для прикладу, такий літній лук обійдеться у 1430 гривень: футболка від італійського бренду Monte Cervino – 390 грн, шорти Gina Tricot – 690 грн, взуття Primark – 350.Родзинка магазину – і в його асортименті, бо ж вибір тут широченний. Окрім одягу, зокрема спортивного, придбати можна спідню білизну, шкарпетки, взуття та різні аксесуари.«Білизну, до речі, дуже хвалять клієнти. Бо ж знайти настільки якісну за таку ціну – нині нереально. Щодо іншого вбрання, то консультантки підберуть найстильніший образ і на повсякдень, і, як кажуть, «на вихід». Також є спортивний одяг від відомого бренду Сolumbia та інших», – зазначає керівник мережі.Зауважимо, що сток дійсно «фемелі», бо підібрати одяг тут можуть чоловіки та жінки від наймолодших – до людей поважного віку.Окрім того, в приміщенні є відділ з побутовою технікою та дрібничками для домашнього затишку.«Тут і для кухні все необхідне знайдете, і для ванни. Навіть інструменти, спортивний інвентар та домашній декор на полицях. Зауважимо, що в нас представлені відомі німецькі бренди, а ціни нижчі, ніж в інтернеті. Це з легкістю можна перевірити, завітавши до нас. Найближчими днями підвезуть ще хорошу побутову хімію», – розповідає директор(таку назву має окремий відділ).