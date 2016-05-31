Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Сьогодні, 09:28
Стильно одягатися можна й не за всі гроші, щоправда, брендові речі у копієчку таки влетять. Якщо хочете зекономити, а секонд-хенди вам не до душі, бо надаєте перевагу новому одягу – сміливо вирушайте на шопінг у стоковий магазин. Доступні ціни за європейську якість гарантують у «Family Stock».
У торговому центрі «BOSS» на проспекті Молоді відкрили вже другий бутік «Family Stock» у Луцьку. Перший діє на вулиці Липинського, 7 і вже має чимало постійних клієнтів.
Власники мережі розповідають: у стильні, брендові, а головне якісні та недорогі, речі у магазині можна одягнути всю сім'ю.
«У нас дійсно дуже доступні ціни. Річ у тім, що сток – це залишки із європейських магазинів. Тобто ми купуємо у європейських брендів те, що вони не продали у зв’язку з карантином, наприклад. Хоча часто бувають і нові колекції!», – каже власник «Family Stock».
Для прикладу, такий літній лук обійдеться у 1430 гривень: футболка від італійського бренду Monte Cervino – 390 грн, шорти Gina Tricot – 690 грн, взуття Primark – 350.
Родзинка магазину – і в його асортименті, бо ж вибір тут широченний. Окрім одягу, зокрема спортивного, придбати можна спідню білизну, шкарпетки, взуття та різні аксесуари.
«Білизну, до речі, дуже хвалять клієнти. Бо ж знайти настільки якісну за таку ціну – нині нереально. Щодо іншого вбрання, то консультантки підберуть найстильніший образ і на повсякдень, і, як кажуть, «на вихід». Також є спортивний одяг від відомого бренду Сolumbia та інших», – зазначає керівник мережі.
Зауважимо, що сток дійсно «фемелі», бо підібрати одяг тут можуть чоловіки та жінки від наймолодших – до людей поважного віку.
Окрім того, в приміщенні є відділ з побутовою технікою та дрібничками для домашнього затишку.
«Тут і для кухні все необхідне знайдете, і для ванни. Навіть інструменти, спортивний інвентар та домашній декор на полицях. Зауважимо, що в нас представлені відомі німецькі бренди, а ціни нижчі, ніж в інтернеті. Це з легкістю можна перевірити, завітавши до нас. Найближчими днями підвезуть ще хорошу побутову хімію», – розповідає директор «Економус» (таку назву має окремий відділ).
Графік роботи та адреса
Понеділок-п’ятниця – з 9 до 19 години
Субота – з 11 до 17 години
м. Луцьк, вул. Липинського, 7 та пр. Молоді, 8, ТЦ «BOSS»
Більше інформації – за номером 095 683 33 15
або на сторінках в Instagram чи Facebook.
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У торговому центрі «BOSS» на проспекті Молоді відкрили вже другий бутік «Family Stock» у Луцьку. Перший діє на вулиці Липинського, 7 і вже має чимало постійних клієнтів.
Власники мережі розповідають: у стильні, брендові, а головне якісні та недорогі, речі у магазині можна одягнути всю сім'ю.
«У нас дійсно дуже доступні ціни. Річ у тім, що сток – це залишки із європейських магазинів. Тобто ми купуємо у європейських брендів те, що вони не продали у зв’язку з карантином, наприклад. Хоча часто бувають і нові колекції!», – каже власник «Family Stock».
Для прикладу, такий літній лук обійдеться у 1430 гривень: футболка від італійського бренду Monte Cervino – 390 грн, шорти Gina Tricot – 690 грн, взуття Primark – 350.
Родзинка магазину – і в його асортименті, бо ж вибір тут широченний. Окрім одягу, зокрема спортивного, придбати можна спідню білизну, шкарпетки, взуття та різні аксесуари.
«Білизну, до речі, дуже хвалять клієнти. Бо ж знайти настільки якісну за таку ціну – нині нереально. Щодо іншого вбрання, то консультантки підберуть найстильніший образ і на повсякдень, і, як кажуть, «на вихід». Також є спортивний одяг від відомого бренду Сolumbia та інших», – зазначає керівник мережі.
Зауважимо, що сток дійсно «фемелі», бо підібрати одяг тут можуть чоловіки та жінки від наймолодших – до людей поважного віку.
Окрім того, в приміщенні є відділ з побутовою технікою та дрібничками для домашнього затишку.
«Тут і для кухні все необхідне знайдете, і для ванни. Навіть інструменти, спортивний інвентар та домашній декор на полицях. Зауважимо, що в нас представлені відомі німецькі бренди, а ціни нижчі, ніж в інтернеті. Це з легкістю можна перевірити, завітавши до нас. Найближчими днями підвезуть ще хорошу побутову хімію», – розповідає директор «Економус» (таку назву має окремий відділ).
Графік роботи та адреса
Понеділок-п’ятниця – з 9 до 19 години
Субота – з 11 до 17 години
м. Луцьк, вул. Липинського, 7 та пр. Молоді, 8, ТЦ «BOSS»
Більше інформації – за номером 095 683 33 15
або на сторінках в Instagram чи Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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