Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Стильно одягатися можна й не за всі гроші, щоправда, брендові речі у копієчку таки влетять. Якщо хочете зекономити, а секонд-хенди вам не до душі, бо надаєте перевагу новому одягу – сміливо вирушайте на шопінг у стоковий магазин. Доступні ціни за європейську якість гарантують у «Family Stock».

У торговому центрі «BOSS» на проспекті Молоді відкрили вже другий бутік «Family Stock» у Луцьку. Перший діє на вулиці Липинського, 7 і вже має чимало постійних клієнтів.

Власники мережі розповідають: у стильні, брендові, а головне якісні та недорогі, речі у магазині можна одягнути всю сім'ю.

«У нас дійсно дуже доступні ціни. Річ у тім, що сток – це залишки із європейських магазинів. Тобто ми купуємо у європейських брендів те, що вони не продали у зв’язку з карантином, наприклад. Хоча часто бувають і нові колекції!», – каже власник «Family Stock».

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Для прикладу, такий літній лук обійдеться у 1430 гривень: футболка від італійського бренду Monte Cervino – 390 грн, шорти Gina Tricot – 690 грн, взуття Primark – 350.

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Родзинка магазину – і в його асортименті, бо ж вибір тут широченний. Окрім одягу, зокрема спортивного, придбати можна спідню білизну, шкарпетки, взуття та різні аксесуари.

«Білизну, до речі, дуже хвалять клієнти. Бо ж знайти настільки якісну за таку ціну – нині нереально. Щодо іншого вбрання, то консультантки підберуть найстильніший образ і на повсякдень, і, як кажуть, «на вихід». Також є спортивний одяг від відомого бренду Сolumbia та інших», – зазначає керівник мережі.

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Зауважимо, що сток дійсно «фемелі», бо підібрати одяг тут можуть чоловіки та жінки від наймолодших – до людей поважного віку.

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Окрім того, в приміщенні є відділ з побутовою технікою та дрібничками для домашнього затишку.

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


«Тут і для кухні все необхідне знайдете, і для ванни. Навіть інструменти, спортивний інвентар та домашній декор на полицях. Зауважимо, що в нас представлені відомі німецькі бренди, а ціни нижчі, ніж в інтернеті. Це з легкістю можна перевірити, завітавши до нас. Найближчими днями підвезуть ще хорошу побутову хімію», – розповідає директор «Економус» (таку назву має окремий відділ).

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Графік роботи та адреса

Понеділок-п’ятниця – з 9 до 19 години
Субота – з 11 до 17 години
м. Луцьк, вул. Липинського, 7 та пр. Молоді, 8, ТЦ «BOSS»
Більше інформації – за номером 095 683 33 15
або на сторінках в Instagram чи Facebook.

Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Family Stock, стоковий одяг, магазин одягу, брендові речі, Економус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 10:22
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Сьогодні, 09:28
За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Сьогодні, 09:18
Білорусь зміцнює оборонні позиції в прикордонних з Україною районах. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Власний бізнес: магазин одягу Власний бізнес: магазин одягу
31 травень, 2016, 01:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минула ніч та яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 10:22
 0
На війні загинув Дмитро Дяченко з Ковеля
Сьогодні, 09:59
 0
Нові брендові речі за доступною ціною: у Луцьку відкрили другий «Family Stock»*
Сьогодні, 09:28
 0
За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Сьогодні, 09:18
 0
Білорусь зміцнює оборонні позиції в прикордонних з Україною районах. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8