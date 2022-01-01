Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС

Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС
Набуття Україною статусу кандидата в ЄС свідчить про успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Це відкриває для неї ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також залучення нових інвестицій, "оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів".

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Він наголосив: Україна вже розпочала інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.

"Є підписані авіаційний та енергетичний "безвізи". Близькі укладення митного, промислового та цифрового", – розповів прем'єр. Він наголосив: подальший вступ України дозволить їй:

• забезпечити європейську продовольчу безпеку;

• сприяти прискоренню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії;

• зробити вагомий внесок у економічний розвиток та цифровізацію Європи.

"Українці своїм героїзмом і відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської сім'ї. Вступ нашої країни до ЄС дасть переваги всім сторонам", – підкреслив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС


Після набуття статусу кандидата у члени ЄС Україна отримає план вступу до союзу. У дорожній карті будуть прописані конкретні рекомендації. Але їх виконання та оцінка може зайняти не менше ніж 3-5 років, а іноді процедура затягується і на 10-15 років.

Для того, щоби в майбутньому стати повноцінним членом ЄС, Україні буде потрібна згода всіх 27 країн-членів. Поки що Німеччина, Франція та Італія вирішили підтримати лише надання статусу кандидата. Чи погодяться вони надати Україні статус повноправного члена – покаже час.

Але статус кандидата має не лише політичні переваги. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював: тепер Україна почне швидше інтегруватись у європейські ринки. Це означає формування спільних енергетичних та цифрових ринків, подальшу лібералізацію торгівлі, зближення у митній та транспортній сферах тощо, наголошував глава уряду.

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Теги: Шмигаль, ЄС, Україна
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