Шмигаль пояснив, що дасть Україні статус кандидата в ЄС





Про це Денис Шмигаль у телеграмі.



Він наголосив: Україна вже розпочала інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.



"Є підписані авіаційний та енергетичний "безвізи". Близькі укладення митного, промислового та цифрового", – розповів прем'єр. Він наголосив: подальший вступ України дозволить їй:



• забезпечити європейську продовольчу безпеку;



• сприяти прискоренню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії;



• зробити вагомий внесок у економічний розвиток та цифровізацію Європи.



"Українці своїм героїзмом і відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської сім'ї. Вступ нашої країни до ЄС дасть переваги всім сторонам", – підкреслив прем'єр.







Після



Для того, щоби в майбутньому стати повноцінним членом ЄС, Україні буде потрібна згода всіх 27 країн-членів. Поки що Німеччина, Франція та Італія вирішили підтримати лише надання статусу кандидата. Чи погодяться вони надати Україні статус повноправного члена – покаже час.



Але статус кандидата має не лише політичні переваги. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював: тепер Україна почне швидше інтегруватись у європейські ринки. Це означає формування спільних енергетичних та цифрових ринків, подальшу лібералізацію торгівлі, зближення у митній та транспортній сферах тощо, наголошував глава уряду.

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