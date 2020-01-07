У Відні з'явилося графіті «Україна в ЄС». ФОТО





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Графіті у вигляді Гербу України по центру, оточеного "вінком зірок ЄС", намальовано на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу. Робота виконана в "українських"кольорах: тло – синє, герб, зірки та напис – жовтим кольором.



"Україна була та є Європою, і її майбутнє – у складі Євросоюзу. Відбиваючи зараз російську агресію та захищаючи Європу, Україна доводить, що вона заслуговує на це майбутнє", - зазначив автор графіті, білоруський митець Михась Смольські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній частині Відня появилося графіті, присвячене надання Україні статусу кандидата у Європейському Союзі.Про це повідомляє Укрінформ, який став співініціатором акції.Графіті у вигляді Гербу України по центру, оточеного "вінком зірок ЄС", намальовано на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу. Робота виконана в "українських"кольорах: тло – синє, герб, зірки та напис – жовтим кольором."Україна була та є Європою, і її майбутнє – у складі Євросоюзу. Відбиваючи зараз російську агресію та захищаючи Європу, Україна доводить, що вона заслуговує на це майбутнє", - зазначив автор графіті, білоруський митець

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