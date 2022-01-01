Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії

Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
У четвер, 23 червня, збірна України здобула п'ять медалей на рейтинговому турнірі Matteo Pellicone з боротьби, який триває у Римі.

Про це пише ТСН.

Три українські борчині стали чемпіонками змагань. Аліна Грушина-Акобія виборола "золото" у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг.

"Срібло" турніру у Римі виграли дві представниці України - Ілона Прокоспівюк (до 62 кг) та Анастасія Алпеєва (до 76 кг).

Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.

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Теги: Matteo Pellicone, спорт
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