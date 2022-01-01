Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
У четвер, 23 червня, збірна України здобула п'ять медалей на рейтинговому турнірі Matteo Pellicone з боротьби, який триває у Римі.
Про це пише ТСН.
Три українські борчині стали чемпіонками змагань. Аліна Грушина-Акобія виборола "золото" у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг.
"Срібло" турніру у Римі виграли дві представниці України - Ілона Прокоспівюк (до 62 кг) та Анастасія Алпеєва (до 76 кг).
Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ТСН.
Три українські борчині стали чемпіонками змагань. Аліна Грушина-Акобія виборола "золото" у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг.
"Срібло" турніру у Римі виграли дві представниці України - Ілона Прокоспівюк (до 62 кг) та Анастасія Алпеєва (до 76 кг).
Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські борчині здобули три золоті нагороди на турнірі в Італії
Сьогодні, 01:10
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історичне рішення: Україна отримала статус кандидата в ЄС
23 червень, 21:31
Медіа