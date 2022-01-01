Зник чоловік з Луцька
Сьогодні, 13:30
Поліцейські розшукують лучанина Литвиненка Романа Васильовича, 13 квітня 1984 року народження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що чоловік 2 червня після відвідування матері пішов у невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.
Прикмети: зріст 170 см, повнуватої тілобудови, лице кругле, волосся темно-русого кольору з сивиною, на обличчі є наявні шрами після хвороби.
За інформацією поліцейських, розшукуваний працював раніше в районі вулиць Рівненської та Дубнівської.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого лучанина, просять повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що чоловік 2 червня після відвідування матері пішов у невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.
Прикмети: зріст 170 см, повнуватої тілобудови, лице кругле, волосся темно-русого кольору з сивиною, на обличчі є наявні шрами після хвороби.
За інформацією поліцейських, розшукуваний працював раніше в районі вулиць Рівненської та Дубнівської.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого лучанина, просять повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102.
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