Зник чоловік з Луцька

Зник чоловік з Луцька
Поліцейські розшукують лучанина Литвиненка Романа Васильовича, 13 квітня 1984 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що чоловік 2 червня після відвідування матері пішов у невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.

Прикмети: зріст 170 см, повнуватої тілобудови, лице кругле, волосся темно-русого кольору з сивиною, на обличчі є наявні шрами після хвороби.

За інформацією поліцейських, розшукуваний працював раніше в районі вулиць Рівненської та Дубнівської.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого лучанина, просять повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102.

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Теги: розшук, Роман Литвиненко
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