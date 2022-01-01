Зник чоловік з Луцька

Поліцейські розшукують лучанина, 13 квітня 1984 року народження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що чоловік 2 червня після відвідування матері пішов у невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.Прикмети: зріст 170 см, повнуватої тілобудови, лице кругле, волосся темно-русого кольору з сивиною, на обличчі є наявні шрами після хвороби.За інформацією поліцейських, розшукуваний працював раніше в районі вулиць Рівненської та Дубнівської.Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого лучанина, просять повідомити поліцію за телефонами: 0665403692 або 102.