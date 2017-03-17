Малюнок дівчинки з Волині стане поштовою маркою. ВІДЕО

Ілюстрація Софійки Кравчук із Любомля, на якій вона намалювала український літак "Мрія" та дівчинку Марію, яка літає, стане новою поштовою маркою, яку в червні випустить Укрпошта.Марка матиме назву "Українська мрія". Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальницю управління філателістичної продукціїСофійка розповіла: малюнок, який стане поштовою маркою, створила ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну."Тут ось "Мрія", а це – дівчинка Марія і вона літає на такому птасі, жар-птиці", — говорить школярка. Каже, як дізналась, що справжню "Мрію" зруйнували, — засмутилась, проте вірить, що літак відбудують.Як розповіла викладачка Софії Оксана Богута, роботу дівчинки відібрали на конкурсі ілюстрацій "Що для мене Україна".Зі слів школярки, вона продовжує малювати. Нині працює над роботою, де хоче зобразити, як палає флагман "Москва".Начальниця управління філателістичної продукції Наталія Мухіна розповіла, що в Укрпошті планували випустити цього року немарковані художні конверти, але коли знищили українську Мрію АН-225, виникла ідея випустити не конверт, а справжню поштову марку.Яким буде тираж – поки Наталія Мухіна Суспільному не розповіла також не озвучила і те, яку нагороду отримає авторка малюнку Софія Кравчук.