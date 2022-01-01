Про весілля у лікарняній палаті та економічне відновлення України: добрі новини від ВолиньPost за 2 травня

Тож, аби підтримати бойовий дух і показати вам трохи більше світла,уже понад два місяці у щоденній рубриці нагадує вам про найкраще, що трапилося на Волині та в Україні загалом.Попри те, що весна цьогоріч була холодною і сезон розпочався пізніше, волинські пасічники очікують хорошого медозбору.Сьогодні вранці біля острова Зміїний наші захисники знищили два російські катери типу Раптор. Так би мовити, показали оркам, як працює Байрактар.І, звісно, кількість рашистів у пеклі продовжує рости. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:особового складу близько 23800 (+300) осіб,танків ‒ 1048 (+22) од,бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,артилерійських систем– 459 (+8) од,РСЗВ – 152 (+1) од,засобів ППО – 80 (+0) од,літаків – 194 (+2) од,гелікоптерів – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,кораблів/катерів – 8 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),спеціальної техніки – 38 (+6),крилатих ракет – 84 (+0).У Ковелі відбувся дводенний благодійний футбольний турнір Кубок вільних людей. Під час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень. Із яких 8 тисяч гривень зібрали діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.Російські загарбники так бояться наших воїнів, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині! На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.У Львові у палаті однієї із лікарень одружилася пара із Лисичанська. 23-річна дівчина-медсестра втратила ноги наприкінці березня. Нареченийкружляв кохануна руках.Цей народ точно не здолати! Луцький кримінальний авторитет 90-х, який наразі відбуває довічне ув'язнення, за ґратами шиє жилети для військових.Команда Офісу президента та уряду розробила план економічного відновлення України. Він побудований на 9 ключових принципах. Зокрема йдеться про виробництво зброї та вступ до ЄС. Світле майбутнє незабаром!