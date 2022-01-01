Про весілля у лікарняній палаті та економічне відновлення України: добрі новини від ВолиньPost за 2 травня
Сьогодні, 22:31
Весна не знає, що війна іде... У кав'ярнях та парках побільшало людей. Хтось біжить чергове коло на стадіоні, а хтось, спізнюючись на роботу, намагається втиснутися в маршрутку. Такі, здавалося б, дрібниці нібито повертають нас до мирного життя. Звикати до війни - не варто, а ось радіти філіжанці кави, гортаючи добрі новини - треба ще й як!
Тож, аби підтримати бойовий дух і показати вам трохи більше світла, Інформаційне агентство ВолиньPost уже понад два місяці у щоденній рубриці нагадує вам про найкраще, що трапилося на Волині та в Україні загалом.
Сьогодні, 2 травня, нагадаємо вам про таке:
«Треба працювати на країну»: на Волині відкрили медовий сезон. ВІДЕО
Попри те, що весна цьогоріч була холодною і сезон розпочався пізніше, волинські пасічники очікують хорошого медозбору.
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Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери
Сьогодні вранці біля острова Зміїний наші захисники знищили два російські катери типу Раптор. Так би мовити, показали оркам, як працює Байрактар.
23 800 окупантів та багато знищених бойових машин: втрати російської армії
І, звісно, кількість рашистів у пеклі продовжує рости. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 23800 (+300) осіб,
танків ‒ 1048 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
артилерійських систем– 459 (+8) од,
РСЗВ – 152 (+1) од,
засобів ППО – 80 (+0) од,
літаків – 194 (+2) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,
кораблів/катерів – 8 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),
спеціальної техніки – 38 (+6),
крилатих ракет – 84 (+0).
У Ковелі на благодійному футбольному турнірі зібрали понад 75 тисяч гривень на ЗСУ
У Ковелі відбувся дводенний благодійний футбольний турнір Кубок вільних людей. Під час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень. Із яких 8 тисяч гривень зібрали діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.
Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ
Російські загарбники так бояться наших воїнів, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині! На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У львівській лікарні одружилася пара з Лисичанська: жінці-медику відірвало ноги міною
У Львові у палаті однієї із лікарень одружилася пара із Лисичанська. 23-річна дівчина-медсестра втратила ноги наприкінці березня. Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках.
Аби переглянути історію кохання, натисніть на заголовок
Довічно ув’язнений бандит з Луцька шиє військові жилети в тюрмі
Цей народ точно не здолати! Луцький кримінальний авторитет 90-х Олександр Стукан, який наразі відбуває довічне ув'язнення, за ґратами шиє жилети для військових.
В ОП розробили план економічного відновлення України
Команда Офісу президента та уряду розробила план економічного відновлення України. Він побудований на 9 ключових принципах. Зокрема йдеться про виробництво зброї та вступ до ЄС. Світле майбутнє незабаром!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Тож, аби підтримати бойовий дух і показати вам трохи більше світла, Інформаційне агентство ВолиньPost уже понад два місяці у щоденній рубриці нагадує вам про найкраще, що трапилося на Волині та в Україні загалом.
Сьогодні, 2 травня, нагадаємо вам про таке:
«Треба працювати на країну»: на Волині відкрили медовий сезон. ВІДЕО
Попри те, що весна цьогоріч була холодною і сезон розпочався пізніше, волинські пасічники очікують хорошого медозбору.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери
Сьогодні вранці біля острова Зміїний наші захисники знищили два російські катери типу Раптор. Так би мовити, показали оркам, як працює Байрактар.
23 800 окупантів та багато знищених бойових машин: втрати російської армії
І, звісно, кількість рашистів у пеклі продовжує рости. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 23800 (+300) осіб,
танків ‒ 1048 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
артилерійських систем– 459 (+8) од,
РСЗВ – 152 (+1) од,
засобів ППО – 80 (+0) од,
літаків – 194 (+2) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,
кораблів/катерів – 8 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),
спеціальної техніки – 38 (+6),
крилатих ракет – 84 (+0).
У Ковелі на благодійному футбольному турнірі зібрали понад 75 тисяч гривень на ЗСУ
У Ковелі відбувся дводенний благодійний футбольний турнір Кубок вільних людей. Під час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень. Із яких 8 тисяч гривень зібрали діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.
Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ
Російські загарбники так бояться наших воїнів, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині! На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У львівській лікарні одружилася пара з Лисичанська: жінці-медику відірвало ноги міною
У Львові у палаті однієї із лікарень одружилася пара із Лисичанська. 23-річна дівчина-медсестра втратила ноги наприкінці березня. Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках.
Аби переглянути історію кохання, натисніть на заголовок
Довічно ув’язнений бандит з Луцька шиє військові жилети в тюрмі
Цей народ точно не здолати! Луцький кримінальний авторитет 90-х Олександр Стукан, який наразі відбуває довічне ув'язнення, за ґратами шиє жилети для військових.
В ОП розробили план економічного відновлення України
Команда Офісу президента та уряду розробила план економічного відновлення України. Він побудований на 9 ключових принципах. Зокрема йдеться про виробництво зброї та вступ до ЄС. Світле майбутнє незабаром!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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