Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери





Про це Валерій Залужний.



«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар», – повідомив Залужний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 2 травня силами Збройних сил України біля захопленого острова Зміїний було знищено два російські катери.Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар», – повідомив Залужний.

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