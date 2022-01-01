Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери

Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери
Вранці 2 травня силами Збройних сил України біля захопленого острова Зміїний було знищено два російські катери.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар», – повідомив Залужний.


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Теги: Зміїний, катери
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