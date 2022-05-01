Росія продовжує обстрілювати Харків: як минула ніч в усіх областях України





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На Дніпропетровщині ніч — з тривогами. На ранок — кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них — влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прильотів та наслідків з’ясовуються.



Харків: нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає. В Ізюмі тривають бої



Луганщина: за добу — 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина у Лисичанську згоріла гімназія



Донеччина: область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вчорашнього вечора та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район)



Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Важкі бої з російськими окупантами тривають на Донеччині, ворог мародерить і тероризує обстрілами Херсонщину.Про це повідомляє УП. Наніч — з тривогами. На ранок — кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них — влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прильотів та наслідків з’ясовуються.нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає. В Ізюмі тривають боїза добу — 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина у Лисичанську згоріла гімназіяобласть залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вчорашнього вечора та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район): ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селахВідносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині

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