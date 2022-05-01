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Росія продовжує обстрілювати Харків: як минула ніч в усіх областях України

Росія продовжує обстрілювати Харків: як минула ніч в усіх областях України
Важкі бої з російськими окупантами тривають на Донеччині, ворог мародерить і тероризує обстрілами Херсонщину.

Про це повідомляє УП.

На Дніпропетровщині ніч — з тривогами. На ранок — кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них — влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прильотів та наслідків з’ясовуються.

Харків: нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає. В Ізюмі тривають бої

Луганщина: за добу — 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина у Лисичанську згоріла гімназія

Донеччина: область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вчорашнього вечора та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район)

Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині

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Теги: Росія, Харків, обстріли
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