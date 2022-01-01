На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті

На Волині зупинили водія, який керував авто із посвідченням водія з інтернету.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 1 квітня, під час несення служби на одному з блокпостів, для перевірки поліцейські зупинили транспортний засіб Nissan Leaf.Під час перевірки документів у 19-річного водія, патрульні помітили ознаки підробки наданого посвідчення. Воно відрізнялося кольором та шрифтом.Також це посвідчення водія було відсутнє в базі Національної інформаційної системи.Зі слів водія, він знайшов рекламу у одній із соціальних меререж, яка містила інформацію про те, що за грошові кошти можна придбати посвідчення водія. Тож кермувальник замовив посвідчення на вказаній сторінці, оплатив та отримав його у відділенні пошти.Щодо цього факту, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.