На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті
Сьогодні, 10:19
На Волині зупинили водія, який керував авто із посвідченням водія з інтернету.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 1 квітня, під час несення служби на одному з блокпостів, для перевірки поліцейські зупинили транспортний засіб Nissan Leaf.
Під час перевірки документів у 19-річного водія, патрульні помітили ознаки підробки наданого посвідчення. Воно відрізнялося кольором та шрифтом.
Також це посвідчення водія було відсутнє в базі Національної інформаційної системи.
Зі слів водія, він знайшов рекламу у одній із соціальних меререж, яка містила інформацію про те, що за грошові кошти можна придбати посвідчення водія. Тож кермувальник замовив посвідчення на вказаній сторінці, оплатив та отримав його у відділенні пошти.
Щодо цього факту, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 1 квітня, під час несення служби на одному з блокпостів, для перевірки поліцейські зупинили транспортний засіб Nissan Leaf.
Під час перевірки документів у 19-річного водія, патрульні помітили ознаки підробки наданого посвідчення. Воно відрізнялося кольором та шрифтом.
Також це посвідчення водія було відсутнє в базі Національної інформаційної системи.
Зі слів водія, він знайшов рекламу у одній із соціальних меререж, яка містила інформацію про те, що за грошові кошти можна придбати посвідчення водія. Тож кермувальник замовив посвідчення на вказаній сторінці, оплатив та отримав його у відділенні пошти.
Щодо цього факту, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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