На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті

На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті
На Волині зупинили водія, який керував авто із посвідченням водія з інтернету.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 1 квітня, під час несення служби на одному з блокпостів, для перевірки поліцейські зупинили транспортний засіб Nissan Leaf.

Під час перевірки документів у 19-річного водія, патрульні помітили ознаки підробки наданого посвідчення. Воно відрізнялося кольором та шрифтом.

Також це посвідчення водія було відсутнє в базі Національної інформаційної системи.
На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті

Зі слів водія, він знайшов рекламу у одній із соціальних меререж, яка містила інформацію про те, що за грошові кошти можна придбати посвідчення водія. Тож кермувальник замовив посвідчення на вказаній сторінці, оплатив та отримав його у відділенні пошти.

Щодо цього факту, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

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Теги: патрульна поліція, посвідчення водія, Волинь
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