На Луганщині через обстріли минулої доби загинули троє людей

На Луганщині через обстріли минулої доби загинули троє людей
В результаті ворожих обстрілів Луганщини минулої доби загинули троє мешканців, ще троє поранено, серед них 12-річна дитина.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих – малолітня дитина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня", - каже Гайдай.

Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого.

Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

За словами Гайдая, минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації.

Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєверодонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луганщина, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
Сьогодні, 09:59
На Луганщині через обстріли минулої доби загинули троє людей
Сьогодні, 09:43
На Волині сталася ДТП з мотоциклістом: є постраждалий
Сьогодні, 09:29
Добровольці тероборони зможуть отримати статус учасника бойових дій: яка умова
Сьогодні, 09:15
Російські окупанти вбили 219 дітей в Україні
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Луганщині на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків На Луганщині на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків
25 квітень, 08:50
На Луганщині внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних На Луганщині внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних
23 квітень, 08:50
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
16 квітень, 06:20
Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
06 квітень, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
Сьогодні, 09:59
 0
На Луганщині через обстріли минулої доби загинули троє людей
Сьогодні, 09:43
 0
На Волині сталася ДТП з мотоциклістом: є постраждалий
Сьогодні, 09:29
 0
Добровольці тероборони зможуть отримати статус учасника бойових дій: яка умова
Сьогодні, 09:15
 0
Російські окупанти вбили 219 дітей в Україні
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8