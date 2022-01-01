На Луганщині через обстріли минулої доби загинули троє людей

В результаті ворожих обстрілів Луганщини минулої доби загинули троє мешканців, ще троє поранено, серед них 12-річна дитина.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих – малолітня дитина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня", - каже Гайдай.Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого.Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.За словами Гайдая, минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації.Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєверодонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч.