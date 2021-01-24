Добровольці тероборони зможуть отримати статус учасника бойових дій: яка умова

Юлія Лапутіна повідомила, що добровольці, в тому числі добровольці територіальних громад, зможуть отримати статус учасника бойових дій.



Про це вона сказала в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону, пише



"Виходячи з норм Міжнародного права, ми запропонували і за підтримки депутатів були прийняті відповідні зміни до законодавства, де добровольцям також, в тому числі добровольцям територіальних громад, можна буде надавати статус учасника бойових дій, але з тією вимогою, що вони брали безпосередню участь у бойових діях, про що є відповідні документи і про що відомо силам територіальної оборони і генеральному штабу Збройних Сил України", - сказала міністр.



Вона повідомила, що наразі визнано близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана, і ще є багато людей, документи яким будуть оформлюватись після перемоги і в процесі їхньої демобілізації.



"Відповідно до підрозділів соціального захисту, які надають інформацію стосовно учасників бойових дій, наразі визнано близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана. Зараз долучилися ще багато людей, але вони всі зі зброєю в руках захищають нашу Україну і, відповідно, всі документи будуть оформлюватись після того, як ми переможемо і в процесі, коли вони будуть демобілізовуватись", - зазначила Лапутіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр у справах ветеранів Україниповідомила, що добровольці, в тому числі добровольці територіальних громад, зможуть отримати статус учасника бойових дій.Про це вона сказала в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону, пише УНІАН "Виходячи з норм Міжнародного права, ми запропонували і за підтримки депутатів були прийняті відповідні зміни до законодавства, де добровольцям також, в тому числі добровольцям територіальних громад, можна буде надавати статус учасника бойових дій, але з тією вимогою, що вони брали безпосередню участь у бойових діях, про що є відповідні документи і про що відомо силам територіальної оборони і генеральному штабу Збройних Сил України", - сказала міністр.Вона повідомила, що наразі визнано близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана, і ще є багато людей, документи яким будуть оформлюватись після перемоги і в процесі їхньої демобілізації."Відповідно до підрозділів соціального захисту, які надають інформацію стосовно учасників бойових дій, наразі визнано близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана. Зараз долучилися ще багато людей, але вони всі зі зброєю в руках захищають нашу Україну і, відповідно, всі документи будуть оформлюватись після того, як ми переможемо і в процесі, коли вони будуть демобілізовуватись", - зазначила Лапутіна.

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