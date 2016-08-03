Російські окупанти вбили 219 дітей в Україні
Сьогодні, 09:00
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 405 поранено.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Понад 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 405. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
29 квітня внаслідок артобстрілу окупантами с. Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.
В Офісі генпрокурора також додали, що через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Понад 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 405. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
29 квітня внаслідок артобстрілу окупантами с. Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.
В Офісі генпрокурора також додали, що через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.
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