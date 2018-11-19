Президент вручив орден «Золота Зірка» дружині загиблого Героя з Волині

Володимир Зеленський урочисто вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних сил України, яким надано звання Героя України, та членам родин військових, удостоєних цього звання посмертно.



Серед присутніх була і дружина загиблого героя-танкіста 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа майстра-сержанта Олександра Цюпака з Устилузької громади, -



Вона з рук Президента отримала найвищу державну нагороду.



Майстер-сержант Олександр Цюпак – кадровий військовослужбовець, який з квітня 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на сході України в складі 51-ї окремої механізованої бригади. В подальші роки, вже в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа боронив українську землю в ході проведення Операції об’єднаних сил.



Двічі, в 2017-му та 2018-му роках, підрозділ Олександра Цюпака відзначався як кращий танковий взвод у Збройних Силах України. Також Олександр зі своїм підрозділом двічі представляв Збройні Сили України на міжнародних танкових змаганнях «Сильна Європа» (Strong Europe Tank Challenge) які проходили на полігоні Графенвер в Німеччині.



11-го березня 2022 року майстер-сержант Олександр Цюпак відзначився у бою в населеному пункті Наливайківка Київської області. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбивав атаку противника. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу.



Указом Президента України №264/2022 від 20 квітня 2022 року, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майстер-сержанту



Поховали Олександра Цюпака 15-го березня 2022 року у селі Залужжя Володимир-Волинського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-го квітня в Білому залі Героїв України Маріїнського палацу Президент Україниурочисто вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних сил України, яким надано звання Героя України, та членам родин військових, удостоєних цього звання посмертно.Серед присутніх була і дружина загиблого героя-танкіста 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа майстра-сержантаз Устилузької громади, - повідомляють у Волинському обласному тер центрі комплектування та соцпідтримки.Вона з рук Президента отримала найвищу державну нагороду.Майстер-сержант Олександр Цюпак – кадровий військовослужбовець, який з квітня 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на сході України в складі 51-ї окремої механізованої бригади. В подальші роки, вже в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа боронив українську землю в ході проведення Операції об’єднаних сил.Двічі, в 2017-му та 2018-му роках, підрозділ Олександра Цюпака відзначався як кращий танковий взвод у Збройних Силах України. Також Олександр зі своїм підрозділом двічі представляв Збройні Сили України на міжнародних танкових змаганнях «Сильна Європа» (Strong Europe Tank Challenge) які проходили на полігоні Графенвер в Німеччині.11-го березня 2022 року майстер-сержант Олександр Цюпак відзначився у бою в населеному пункті Наливайківка Київської області. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбивав атаку противника. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу.Указом Президента України №264/2022 від 20 квітня 2022 року, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майстер-сержанту Цюпаку Олександру Сергійовичу присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», посмертно. Поховали Олександра Цюпака 15-го березня 2022 року у селі Залужжя Володимир-Волинського району.

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