Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
Президент України посмертно нагородив сержанта з Устилузької бригади Цюпака Олександра Сергійовича званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Відповідний указ № 264/2022 від 20-го квітня опублікували на сайті Офісу президента.
“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Цюпаку Олександру Сергійовичу”, – йдеться в документі.
Окрім Олександра Цюпака, звання Героя присвоїли ще чотирьом українцям.
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Відповідний указ № 264/2022 від 20-го квітня опублікували на сайті Офісу президента.
“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Цюпаку Олександру Сергійовичу”, – йдеться в документі.
Окрім Олександра Цюпака, звання Героя присвоїли ще чотирьом українцям.
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