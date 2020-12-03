Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України

Цюпака Олександра Сергійовича званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».



Відповідний указ № 264/2022 від 20-го квітня опублікували на



“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Цюпаку Олександру Сергійовичу”, – йдеться в документі.



Окрім Олександра Цюпака, звання Героя присвоїли ще чотирьом українцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України посмертно нагородив сержанта з Устилузької бригадизванням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».Відповідний указ № 264/2022 від 20-го квітня опублікували на сайті Офісу президента.“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Цюпаку Олександру Сергійовичу”, – йдеться в документі.Окрім Олександра Цюпака, звання Героя присвоїли ще чотирьом українцям.

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