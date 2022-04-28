 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України

Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Президент США Джо Байден попросить у Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Великий запит на фінансування включає понад 20 мільярдів доларів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, а також 8,5 мільярдів доларів прямої економічної допомоги уряду та 3 мільярди доларів на гуманітарну та продовольчу допомогу.

Байден також шукає можливості конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати виручені кошти на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти.

Ці заходи є частиною зусиль США щодо ізоляції та покарання Росії за її вторгнення в Україну 24 лютого, а також допомоги Києву оговтатися від війни, яка перетворила міста на руїни та змусила понад 5 мільйонів людей втекти за кордон.

Новий запит представляє всю суму, яку американські чиновники очікують отримати до вересня, до кінця фінансового року.

Військова допомога США Україні перевищила 3 ​​мільярди доларів відтоді, як Росія розпочала війну 24 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Джо Байден, підтримка, Україна, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Сьогодні, 19:10
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29 У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 23:09
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
31 березень, 17:09
На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink
29 березень, 13:19
Днями Україна отримає від США системи ППО Днями Україна отримає від США системи ППО
20 березень, 00:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Сьогодні, 19:10
 0
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
 0
З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
 0
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
 0
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8